「跟陳時中約好PK南北肉燥飯」　黃偉哲：等陳市長來場君子之爭

▲台南市長黃偉哲22日率領黨籍議員呂維胤、李啓維、周麗津、林依婷在選區車掃。（圖／黃偉哲競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

「陳時中凍蒜！黃偉哲凍蒜！」台南市長黃偉哲22日率領黨籍議員呂維胤、李啓維、周麗津、林依婷在選區車掃，但行前卻拿出陳時中競辦的文宣小物，並喊出「陳時中凍蒜！黃偉哲凍蒜！」的口號，展現民進黨全國團結的決心，誓言要「南北作伙拚，台灣一定贏」。

黃偉哲表示，替陳時中加油，幫他催票，是為了完成南北鄉親共同的盼望，因為之前陳時中在吃播時跟他下戰帖，要PK南北肉燥飯。當時他回嗆陳時中，11月26日之後要不排除跟「陳市長」PK，所以為了完成這場「君子之爭」，一定要幫陳時中喊凍蒜。

其實，黃偉哲昨在臉書便透過臉書發文，表示「要再打一通電話替阿中拉票」，因為有共同的期待，盼望國家繼續進步，所以要「站出來挺台南，也要為台北挺身而出」。今日他即以實際的行動，拿出陳時中競選文宣品，展現南北相挺的團結氣勢。

喊話凍蒜後，車隊便啟程繞經安平、南區跟市民朋友拜票；儘管天空飄起毛毛雨，天氣轉為濕冷，但候選人們仍鬥志高昂，身著輕便雨衣繼續掃街任務。麥克風手也不斷呼籲市民要站出來，市長投給「5告讚」的黃偉哲，議員集中支持民進黨提名，3號周麗津、6號林依婷、8號李啟維、10號呂為胤，更不忘宣傳要支持18歲公民權修憲案。

▼台南市長黃偉哲22日率領黨籍議員呂維胤、李啓維、周麗津、林依婷在選區車掃。（圖／黃偉哲競選辦公室提供）

