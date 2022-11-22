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民進黨揭穿國民黨「奧步記者會」　匿名截圖就想栽贓

▲針對國民黨在台北召開記者會指控桃園市長鄭文燦利用賭盤影響選情，市府新聞處長詹賀舜、民進黨立委黃世杰會同律師今天下午在桃園地檢署按鈴提告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對國民黨指控鄭文燦利用賭盤影響選情，黃世杰今天下午在桃園地檢署按鈴提告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨22日舉行「民進黨5大奧步」記者會。民進黨發言人黃世杰表示，國民黨的奧步記者會就在使用奧步，隨便用一張匿名截圖就想栽贓抹黑桃園團隊，這不只傷害桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的個人名譽，更羞辱桃園市民的智慧，桃園競選辦公室已委請律師提出告訴，以正視聽，奉勸國民黨不要選情告急就奧步盡出。

黃世杰進一步說，至於國民黨中央今天還搶著替新北市長侯友宜澄清2024議題，殊不知侯早在今年9月的專訪中，被問到未來是否願扛2024重擔時，就已經說過「勇於承擔」，請問國民黨是暗示這篇專訪資訊錯誤？還是國民黨主席朱立倫要請侯友宜發誓，絕對不會選完新北市長，就落跑去跟朱競選總統？

黃世杰更說，反觀國民黨桃園市長候選人張善政在遭媒體爆料20天後，至今仍無法對民眾清楚說明，自己與負責人涉嫌販賣假藥的經濟黨、涉嫌詐欺的致公黨兩個紅統小黨是什麼關係，更未辭去榮譽總顧問、最高顧問兩項職務，讓人不禁好奇，張善政仍要與這樣的小黨緊密連結一起的背後原因為何？請張善政站出來向桃園市民說清楚，他跟這些政黨的關係是什麼？為何他到現在還依戀著顧問職位？別再迴避，更別想唬弄桃園市民。

最後，黃世杰呼籲國民黨及朱立倫，應該回歸政見論述和市政討論，不要只會用這些抹黑、惡質選舉手法來搶救選情，每天召開記者會，用烏賊戰抹黑對手。

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