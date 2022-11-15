超萌！美廉社推出熊大兔兔咖啡　「第二杯5折」期間限定圈粉

▲美廉社「美廉咖啡」推出期間限定「熊大兔兔太愛你咖啡」。（圖／美廉社提供）

記者林育綾／綜合報導

美廉社為歡慶現煮「美廉咖啡」突破400間門市，首度攜手LINE FRIENDS，推出超療癒「熊大兔兔太愛你咖啡」特別版，全台3萬杯；同步也祭出大杯咖啡同品項「第二杯5折」11/17~12/13期間限定優惠！

▲「熊大兔兔太愛你咖啡」特別版咖啡杯，一次發行3萬杯。（圖／美廉社提供）

美廉社表示，自2018年推出職人級現煮「美廉咖啡」以來，廣受顧客喜愛，美廉咖啡店數以每年逾百間門市的速度成長，2022年來到432間店，巷口柑仔店開始飄出咖啡香，其中牛奶更採用自有品牌心樸市集與台農聯名推出的「心樸鮮乳」，純天然100%生乳製造，每年銷破百萬瓶，優質鮮乳與職人咖啡融合，綿密的奶泡、濃郁奶香，直接圈粉一票咖啡同好。

▲美廉社「熊大兔兔太愛你咖啡」11/17起在全台美廉社有販售咖啡的門市開賣。（圖／美廉社提供）

此次迎來全新包裝推出「熊大兔兔太愛你咖啡」特別版咖啡杯，讓顧客耳目一新，11/17起在全台美廉社實體門市上市，一次發行3萬杯，LINE FRIENDS粉絲可以好好把握機會收集。11/17~12/13還有大杯咖啡同品項「第二杯5折」限時優惠！

▲摩斯漢堡與三麗鷗家族聯名合作，推出「Hello Kitty」、「蛋黃哥」系列商品和餐點。（圖／記者林育綾攝）

另外，摩斯漢堡即日起祭出「咖啡周年慶」系列活動，即日起至11/30日到門市消費，2杯中杯拿鐵咖啡享優惠價110元，或購買中杯摩斯咖啡，可享11元加購第二杯。同步在MOS Order App「安心取溫馨送」，即日起至12月31日也推出「大杯摩斯咖啡買10送10」、「大杯拿鐵咖啡買10送10」；另有「買5送3量」的優惠組合，適合自己慢慢享用，或轉贈給親朋好友。

▲摩斯漢堡推出咖啡周年慶。（圖／業者提供）