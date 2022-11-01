摩斯聯名Kitty、蛋黃哥！造型饅頭堡超療癒　新品咖哩薯條上市

▲摩斯漢堡「MOS美味派對」與三麗鷗聯名合作，11月4日起推出「Hello Kitty、蛋黃哥」系列商品和餐點。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡與三麗鷗家族聯名合作，11月4日起推出「Hello Kitty」、「蛋黃哥」系列商品和餐點，包括「蛋黃哥照燒嫩雞堡」以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥最經典的表情，外型超療癒；還有許多可愛又實用的換購商品，最低消費79元就能加購。同步推出「日出壽喜燒牛堡」、「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」、「綜合莓果熱茶」等新品。

▲摩斯漢堡推出「MOS美味派對」活動。（圖／記者林育綾攝）



邁入年末聖誕節慶，摩斯漢堡今年度以「MOS美味派對」為主軸推出多款新品和換購商品。其中「蛋黃哥照燒嫩雞堡」售價75元，以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥最經典的表情，再將國產雞胸肉沾上經典蜜烤醬，與煎蛋一同夾入饅頭，品嚐時帶有淡淡的奶香味，配上口感層次豐富的餡料，凸顯出獨特的照燒風味，外型也超療癒。

▲「蛋黃哥照燒嫩雞堡」以荷包蛋造型的兩片式饅頭，烙印上蛋黃哥最經典的表情。（圖／記者林育綾攝）

而濃濃日式風味的「日出壽喜燒牛珍堡」售價115元，採用洋蔥、紅蘿蔔、鴻喜菇、青蔥、蒟蒻等食材拌炒，再加入柴昆布高湯與醬油為基底特製的日式壽喜燒醬調味，並以摩斯經典燒肉片與多汁牛肉排，搭配水煮蛋及青生菜，層層堆疊在熱騰騰的超級大麥米飯上，增添豐富口感層次。

喜歡牛肉及麵包的民眾可選擇「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」售價105元，嚴選優質牛肉製成美味餡料，經鐵板高溫拌炒引出香味後，與壽喜燒時蔬、水煮蛋、青生菜，一起夾入漢堡麵包，令人口齒留香。

▲同步推出新品「日出壽喜燒牛堡」、「日出壽喜燒雙牛珍珠堡」。（圖／記者林育綾攝）



而喜歡「Hello Kitty」與「蛋黃哥」忠實粉絲也不能錯過此波聯名商品，11月4日起凡消費任一米漢堡套餐，即可以199元～599元加價購，包括Hello Kitty與蛋黃哥造型的餐具組、保溫杯、琺瑯盤、餐盒組等，還有極限量3000份的Kitty造型「MOS美味派對年巾」，同時摩斯卡也推出限量「MOS美味派」款式，消費者可得把握機會收藏。

▲喜歡「Hello Kitty」與「蛋黃哥」忠實粉絲也不能錯過此波聯名商品。（圖／記者林育綾攝）

購買MOS Cafe系列飲品任一杯，也能以79元加價構帆布袋，或499元加購「MOSCafe 派對組」(11月15日上市)，内含MOS美味派對Kitty 馬克杯1個、MOS美味派蓋1款、美味派帆布袋1個、濾泡式咖啡2包，所有聯名商品數量有限，售完為止。

MOS Order App同步推出「安心溫馨送」搶優惠，11月1日～11月7日凡MOS 會員App「安心取溫馨送」購買「蛋黃哥照燒嫩雞堡套餐」1組，享優惠價111元，「日出壽喜燒雙牛珍珠堡及大杯冰紅茶」1組，享優惠價119元，「椪糖雲朵拿鐵咖啡2杯」1组，售價160元再加贈MOS美味派對咖啡帆布袋1個，各項商品組合限量1000組，售完為止。

▲▼摩斯漢堡推出「MOS美味派對」活動，「Hello Kitty、蛋黃哥」系列商品和餐點超療癒。（圖／記者林育綾攝）

其他新品方面，「綜合莓果熱茶」每杯售價60元，採用炙人口的摩斯經典熱紅茶為基底，加入草莓、黑醋栗、蔓越莓、黑莓等新鮮莓果、精心熬製的果醬、增添茶飲風味，熱茶入口透微微酸潤，微甜的紅茶將莓果芬芳釋放。

摩斯漢堡也推出全新副餐點心「摩斯咖哩薯」售價75元，以現炸的酥脆薯條，淋上濃郁開胃的KEEMA咖哩醬，醬汁嚴選蕃茄、洋蔥、雞肉、堅果、辛香料等素材熬煮，再搭配爽脆的紫洋蔥，每一口都能嘗到好滋味。

▲其他新品還有「綜合莓果熱茶」、「摩斯咖哩薯」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼摩斯漢堡推出「MOS美味派對」活動與三麗鷗聯名合作。（圖／記者林育綾攝）

另外，喜愛Hello Kitty的鐵粉也不能錯過，全聯近來推出5款Hello Kitty生活小物積分樂換購，即日起至12月29日期間，會員購買日用品單筆消費每滿100元，即可獲得1 Hello Kitty積分，只需集滿2或6積分，即可加價換購任一款，包括「萬用春捲袋」、「感應泡泡充電給皂機」、「大容量多功能收納籃」、「感應自動開闔垃圾桶」、「陶瓷負離子摺疊吹風機」等。

▲全聯推出Hello Kitty 居家生活小物集點換購。（圖／業者提供）

其中最好入手的就是「Hello Kitty萬用春捲袋」，共有沉穩藍、熱情紅、亮麗黃三款顏色，不僅實用環保，還能依照心情自由搭配，只需使用6積分加55元，或購買任一日用品加70元就能帶回家。

▲Hello Kitty「萬用春捲袋」超好入手，背著逛街買菜，還能隨心情搭配。（圖／記者林育綾攝）

同步即日起至12月1日，也是全聯史上最殺「超級省週年慶」，推出超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」外，更結合全支付優惠消費滿千送1000點，再搭配PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。