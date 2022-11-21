下殺有感！　好市多黑五首日「這區最夯」擠爆人

▲好市多黑五首日湧人潮。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（21）日上午9時開跑，不僅祭出98吋電視下殺76折、20KG洗衣機下殺79折等，精還有1克拉鑽戒現省3萬元，就是要讓民眾省荷包有感，《ETtoday新聞雲》實際走訪門市，也發現一開門民眾就直奔「家電區」，排隊搶買需要品。

▲民眾搶問家電商品。

好市多黑五首日人潮較去年較少，至開門前不到百人排隊，不過實際觀察採買狀況發現，民眾今年一進店就直衝「家電區」，積極詢問洗衣機、電視機等相關優惠，也能看見不少排隊人潮，另外像是羽絨被、保暖毯也是人氣品之一。

好市多「黑色購物節」今年長達7天時間，即日起至11月27日限時登場，並維持「每卡限購1件」規定，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，且每日下午5時左右皆會於APP公告隔日精選優惠商品，讓民眾可以提早列清單準備。

【你可能也想看】

►真的變成「麥當當」了！麥當勞紙袋悄換新裝太Q 網一看全嗨翻

►麥克雞塊、酥嫩雞翅都有！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

►1克拉鑽石戒指現省3萬！98吋電視下殺76折 好市多黑色購物節開搶