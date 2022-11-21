直擊／好市多黑五首日「排隊人潮大減」！頭香8點前到：要買家電

▲好市多黑色購物節登場。（圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（21）日上午9點起正式登場，記者一早直擊好市多內湖店排隊現場，發現人潮比去年少很多，直到開店前8點40分只有20人排隊，直到開店時間接近才陸續湧現人潮；其中頭香簡小姐表示「自己7點40分就到，鎖定的是家電優惠」。

《ETtoday新聞雲》訪問現場排隊民眾，頭香簡小姐一早7點40分就到現場排隊，簡小姐說「自己有黑卡，每年都會來排黑色購物節，而今年主要想買家電、電視洗衣機或冰箱，鎖定的是WHIRLPOOL 17KG洗衣機+16KG乾衣機，若買2台，每年差不多可以便宜到12000元，而且今年人很少，之後幾天也會來逛，看看還有沒有別的小東西可以買。」

▲好市多黑色購物節首日現場，開店前約8點40分只有20人。（圖／記者蕭筠攝）

▲越接近開店時間9點，人潮才慢慢湧現。（圖／記者周姈姈攝）

另一位張先生表示，前2年沒來，今年剛辦會員卡，沒有特別想要買什麼，就想來看看逛逛；還有爸媽帶著小朋友來排隊，爸媽說「因為小孩補假，所以就來隨意逛逛，這是我們第一次逛黑色購物節，沒有什麼想買的東西」。

不過，相比於過去的排隊狀況，去年9點開店前就有破百人排隊，今年直到8點40分只有20人，人潮顯然比去年少了許多，直到接近開店時間才逐漸出現排隊人潮。

好市多「黑色購物節」今年長達7天時間，即日起至11月27日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，且每日下午5時左右皆會於APP公告隔日精選優惠商品，讓民眾可以提早列清單準備。