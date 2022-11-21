有50吋電視、洗衣機+乾衣機！　好市多「黑色購物節」9點開搶

▲好市多黑色購物節今天開跑。（示意圖／資料照）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（21）日上午9時正式登場，一連7天準備讓民眾買到手軟，首日搶先曝光優惠品項就有人氣家電像是電視、洗衣機等，還有婆媽最愛尿布、修護霜等，通通可以用超俗價格帶回家。

▲▼好市多黑五首日精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」今日重磅開跑，首日開賣精選優惠商品有CK男純棉短袖上衣3件組、50吋CRYSTAL 4K UHD電視、席伊麗標準雙人床墊、98吋 4K QLED 顯示器（不含視訊盒）、WHIRLPOOL 17KG洗衣機+16KG乾衣機、歐樂B微震科技電動牙刷、適樂膚長效潤澤修護霜、幫寶適一級拉拉褲等共8樣，都將祭出下殺優惠。

好市多「黑色購物節」今年長達7天時間，即日起至11月27日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，且每日下午5時左右皆會於APP公告隔日精選優惠商品，讓民眾可以提早列清單準備。

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