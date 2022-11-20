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明天開跑！好市多「黑五首日」精選下殺品先看　門市提早9點開門

▲好市多黑購，好市多黑色購物節。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好市多黑色購物節明天開跑。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」將於明（21）日上午9時正式開跑，優惠品項、折扣目前雖保密到家，但稍早好市多APP搶先公佈首日精選優惠品項，包括電視、洗衣機等商品通通一次滿足，同步公開下周整周各門市營業時間，提醒民眾要多加注意。

▲▼好市多黑五首日精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五首日精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五首日精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多APP公布黑色購物節首日限時優惠精選商品品項，有CK男純棉短袖上衣3件組、50吋CRYSTAL 4K UHD電視、席伊麗標準雙人床墊、98吋 4K QLED 顯示器（不含視訊盒）、WHIRLPOOL 17KG洗衣機+16KG乾衣機、歐樂B微震科技電動牙刷、適樂膚長效潤澤修護霜、幫寶適一級拉拉褲共8樣商品，都將祭出下殺優惠。

好市多「黑色購物節」今年同樣長達7天時間，從11月21日起至11月27日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門，且每日下午5時左右皆會於APP公告隔日精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。

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