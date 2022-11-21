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好市多黑五前曝8優惠　省錢板一片冷「謝滅火」！只2樣有反應

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑五首日，有民眾鎖定電器優惠。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（21）日上午9點開跑，昨日APP上就貼出8樣商品，搶先公開首日精選優惠品項，包括電視、床墊、修護霜等等。就有人在PTT的省錢板（Lifeismoney）轉貼消息，其中，「98吋 4K QLED 顯示器」意外引發討論；還有網友看到2樣商品直呼「想要」。

好市多APP昨日公布的限時優惠精選商品，有「CK男純棉短袖上衣3件組」、「50吋CRYSTAL 4K UHD電視」、「席伊麗標準雙人床墊」、「98吋 4K QLED 顯示器（不含視訊盒）」、「WHIRLPOOL 17KG洗衣機+16KG乾衣機」、「歐樂B微震科技電動牙刷」、「適樂膚長效潤澤修護霜」、「幫寶適一級拉拉褲」共8樣商品。

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看到貼文後，一大票網友心如止水，「無感了」、「一年一度清庫存日」、「沒寫折價多少」、「別辦了，羞辱會員」、「純噓不買」、「沒有省錢點」、「感謝滅火」、「這些東西還需要搶哦？繳會員費就搶這種東西？我笑了」、「沒一個讓我想買的」、「國外的黑五真的是便宜到懷疑人生」、「回想第一年跟第二年還有衝去排隊，第三年就完全懶得去了，呵呵！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲好市多搶先公布優惠精選商品時，網友反應冷淡。（圖／翻攝自PTT）

但也有人表示，「有拉拉褲跟適樂膚，想要」、「乳霜還可以，但要看價錢」、「拉拉褲限一盒……」。有趣的是，「98吋 4K QLED 顯示器」意外引發熱議，「缺能擺下98吋電視的家」、「98吋電梯進不來，拆外盒也放不下，要訂吊車安排交管，從陽台吊進客廳。」

▲11/21好市多黑色購物節第一天。（圖／記者蕭筠攝）

▲有人想買拉拉褲，實際價格曝光。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》記者一早直擊好市多內湖店排隊現場，發現人比去年少很多，直到8點40分僅約20人排隊，開店時間接近才陸續湧現人潮；頭香簡小姐表示，「自己7點40分就到，鎖定的是家電優惠」。

此外，本站稍早也曝光優惠商品價格，98吋電視原價259,999元、特價199,999元，打約76折；WHIRLPOOL洗衣機+乾衣機原價70,699元、特價59,199元，約打83折。現場還有79折智慧觸控變頻洗衣機、86折對開門冰箱、8折蒸氣電子衣櫥等電器。至於精品類，有88折的1克拉鑽石戒指、81折14K黃K金花朵造型耳環、86折0.06克拉藍寶石鑽石項鍊等等。

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