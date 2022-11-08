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麥克雞塊、酥嫩雞翅都有　！麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

▲▼麥當勞McCafé經典美式。（圖／業者提供）

▲麥當勞限時買1送1來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥粉快收下買1送1！人氣速食品牌「麥當勞」最新限時優惠來了，11月9日起連42天爽吃「3大品項買1送1」，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即可享有6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅等買1送1，把握機會搶吃。

▲▼麥當勞。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲3大品項爽吃買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞11月9日起至12月20日連42天祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「Y2022」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「經典美式（冰/熱）」及「酥嫩雞翅」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲▼拿坡里推比臉大「超級戰斧雞腿」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「超級戰斧雞腿」下殺2大優惠等吃。

另，拿坡里即日起至12月5日也祭出最新比臉大的「超級戰斧雞腿」下殺優惠，有「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」共2大好康，提醒限於拿坡里炸雞專賣店販售，數量有限、售完為止。

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