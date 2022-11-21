好市多黑五生鮮優惠一次看！人氣「無骨牛小排」還有　下殺91折快搶

▲好市多黑色購物節今日登場，生鮮食品層買得到「美國特選無骨牛小排」。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（21）日上午9點起正式登場，一開店就陸續湧現人潮，而首日優惠多以家電、生活用品為主，生鮮食品層人氣商品「美國特選無骨牛小排」下殺91折，只要1279元就能帶回家，現在還有滿滿貨，趕快把握時間來買。

好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」開跑第一天，記者一早直擊好市多內湖店現場，發現大多數黑色購物節優惠皆與家電、生活用品相關，民眾也大多擠在家電區搶購；至於生鮮食品層，首日優惠較少，人潮則是逐漸湧現。

▲▼現在還有滿滿美國特選無骨牛小排，下殺91折只要1279元，吸引不少民眾購買。



而生鮮食品層以往開賣就造成搶購熱潮的「美國特選無骨牛小排」（US CHOICE BONELESS SHORT RIB STEAK），原價每公斤1399元，黑色購物節下殺每公斤只要1279元，現在還有滿滿貨，民眾可以把握時間來搶購。

生鮮食品優惠一次看：

MEIGI PANDA BISCUITS 明治熊貓夾心餅乾組35公克X36包 原價499元 特價359元（72折）

SEA WEED BUGAK CHIPS 海苔脆片 每包150公克 原價289元 特價219元（76折）

SAMJIN MINI MIX切達起司風味綜合脆餅 1公斤 原價295元 特價215元（73折）

MARIANI RAISINS葡萄乾 1.13公斤 原價179元 特價139元（78折）

SWISS MISS DARK CHOCOLATE 香醇巧克力即溶可可粉 31公克X50入 原價359元 特價279元 (77折)

SEAWEED BUGAK CHIPS 海苔脆片 每包150公克 原價289元 特價219元 (75折)

TRUFFETTES DE FRANCE 松露巧克力風味球 1公斤X2入 原價499元 特價379元 (75折)

NESCAFE INSTANT COFFEE 雀巢原味即溶咖啡粉 300公克X2罐 原價539元 特價419元 (77折)

MEIJI PANDA BISCUITS 明治熊貓夾心餅乾組 35公克X36包 原價499元 特價359元 (71折)

CHERRY GRANDFATHER 櫻桃爺爺南棗核桃糕 680公克 原價495元 特價385元 (77折)

好市多「黑色購物節」今年長達7天時間，即日起至11月27日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門，且每日下午5時左右皆會於APP公告隔日精選優惠商品，讓民眾可以提早列清單準備。

▲▼多項食品也都祭出下殺折扣。（圖／記者周姈姈、蕭筠攝）