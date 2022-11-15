在好市多買「1東西」最後悔！一大票會員嘆：太少去不划算

▲到好市多常常手滑買一堆東西。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，不管是常駐的經典商品，或是剛上架的新品，總能吸引會員回購及挖寶開箱。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為買了一堆東西，應該不會每樣都好用或實用，所以想問卦「在Costco 買過最後悔的東西是什麼？」話題引來一陣熱論。

這位網友文中表示，「大家都喜歡去Costco買一堆東西，學習老美的生活，總不是每樣東西都很好用或是實用，那在Costco買過最後悔的東西是什麼？卦？」有會員就笑呼，這就是好市多最大優勢，「我後悔的一律都退，1年花3千不就是買後悔保險金嗎」、「後悔的都退了，根本不記得」、「後悔就退，怎麼會後悔？」

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底下則議論紛紛，有人點名食品類，「厚奶茶」、「瑪芬，根本吃不完」、「熟食區的卡拉雞腿堡，比早餐店的還難吃」、「蛋糕烘焙類的～吃粗飽不值得」、「帝王蟹腳，臭爆」、「進口的水果都蠻雷的」、「大包餅乾」、「草莓大福，根本很普」、「小熊巧克力棉花糖，甜爆」、「罐頭豆子，真D難吃。」

▲好市多深受國人喜愛。（示意圖／記者許宥孺攝）

也有人後悔買過某些生活用品，「戶外懸臂遮陽傘，會被吹得抖來抖去」、「保鮮膜，一卷用10年還用不完……真是見鬼」、「雨傘，超他X不耐用」、「果汁機，只用一次就晾在那裡。」還有一大票會員抱怨，最後悔的就是成為會員，「會員不能退」、「會員卡，現在退掉了請人代買就好」、「會員卡啊！這次到期不續了」、「會員卡+1，太少去不划算。」

值得注意的是，不少網友後悔成為好市多會員，就有人表示，「說會員不能退的是不是菜雞呀？會員費也可以退」、「後悔就退啊！然後會員卡可以退！快到期也是給當年全額，樓上的別嘴砲，快去退卡。」