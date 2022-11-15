好市多神物特價「阿姨打5通電話團購」　店員忽1舉動！妹子也買了

▲豬腳快被拿光，下一秒神展開，原PO也忍不住買一盒了 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「不拿...真對不起自己！」一名網友笑虧，昨（14）日逛好市多時，直擊一名阿姨在豬腳櫃前，卯起來打5通電話給親友，內容都是提醒豬腳正在特價，還喊話「架上剩沒幾盒耶，等一下就要賣完了！」讓一旁的原PO忽然緊張起來，正當豬腳要被拿光時，店員1舉動神展開，引發網友驚呼「上當了，阿姨是工讀生！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨天看到一位阿姨站在德國豬腳保溫櫃前，對方足足打了5通電話，加上嗓音超大聲，讓一旁的原PO也只能被迫旁聽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見阿姨熱情撥出第一通，喊話著「上次你不是說豬腳特價要和你說，現在特價了，啊你有要嗎？你要幾盒再和我說喔」；第二通「欸，豬腳在特價，你不是喜歡吃，我在好市多這邊，你有沒有要我幫你買」；第三通「折價的豬腳，我幫你買兩盒夠嗎」；第四通「阿所以你有要買嗎？要快餒，架上剩沒幾盒耶，等一下就要賣完了」；最後一通「你快決定，我看這邊剩不到五盒，要沒了喔！」

當下原PO忍不住讚嘆，果然這就是台灣人的熱情，看到特價的東西還要到處揪買，難怪一堆推車上都擺放著同樣的商品。話鋒一轉，原PO頓時小劇場上身，看著阿姨不斷倒數現貨數量，「一度以為阿姨是不是廠商的暗樁...搞得我也好緊張，要是等等豬腳賣完了，阿姨的朋友就買不到了。」

正當豬腳真的要被拿光時，下秒畫面神展開，可見店員迅速從後方推出10多盒的豬腳，讓原PO哭笑不得直呼，「挖～新鮮熱騰騰的豬腳又上架了，不拿...真對不起自己的感覺」，腦波弱之下，原PO也不自覺拿了一盒。

爆笑經歷曝光後，引發2千多名網友笑稱，「我懷疑原PO才是德國豬腳的暗樁...5通一直在洗腦...害我也想吃吃看了」、「阿姨可以拿聯名卡的1%回饋」、「阿姨是工讀生」、「阿姨：回饋金get」、「好有畫面感的敘述，我都想知道最後抱了幾盒回去了」、「台灣人的熱情！破口袋的事怎能只有自己！要破大家一起破」、「有一種需要叫做：我覺得你需要」、「阿姨繞了一圈整車豬腳推回廚房」。

▼網友也心動想吃了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

