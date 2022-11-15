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快訊／嘉義好市多驚傳命案　雲林男「倒車道出口」腦漿外溢亡

▲▼ 嘉義店驚傳墜樓意外。（圖／翻攝自costco台灣官方網站）

▲好市多嘉義店驚傳墜樓意外。（圖／翻攝自costco台灣官方網站）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

好市多嘉義分店，今(15日)中午驚傳墜樓意外，1名男子躺臥車道出口旁地上，消防人員趕抵時已腦漿外溢明顯死亡。

據了解，報案者表示傷者腦漿外溢，消防局後湖分隊派遣車輛前往救援，趕抵時已明顯死亡，死者為76歲雲林人，疑似從停車場墜落，目前已經聯繫死者家人趕來釐清。


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