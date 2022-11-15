快訊／嘉義好市多驚傳命案　雲林男「倒車道出口」腦漿外溢亡

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，不管是常駐的經典商品，或是剛上架的新品，總能吸引會員回購及挖寶開箱。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為買了一堆東西，應該不會每樣都好用或實用，所以想問卦「在Costco 買過最後悔的東西是什麼？」話題引來一陣熱論。