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「好鵬友一七衝」鄭運鵬強調會超越鄭文燦　加速桃園發展和進步

▲「好鵬友一七衝」鄭運鵬強調會超越鄭文燦　

▲「好鵬友一七衝」鄭運鵬強調會超越鄭文燦。（圖／鄭運鵬競總提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬20日舉辦「好鵬友一七衝」記者會，同時發布「桃園有我在，請放心」競選影片，桃園市議員余信憲、黃家齊、林志強、蔡永芳、陳治文、林志強、市議員候選人李柏瑟、黃瓊慧、李宗豪、許清順、張肇良、邱志成皆前來現場，誓言一同邁向勝選。

鄭運鵬說，在座的好朋友們和他一起衝，腳步會快上更多，選舉倒數一周會加速和市民朋友請益，當選後更不會停歇，他會三步併一步跑，力拼超越桃園市長鄭文燦。

▲「好鵬友一七衝」鄭運鵬強調會超越鄭文燦　

鄭運鵬表示，接下來一周已準備好舉辦「延續五星光榮系列活動」，將萬箭齊發，走遍全桃園，白天有車隊掃街與市場拜訪的計畫，晚上則在平鎮、內壢、楊梅、八德、中壢、桃園舉辦晚會。鄭運鵬說，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與各個縣市的五星首長及立法委員都會前來晚會站台，請託鄉親能延續鄭文燦的五星級好成績。

「桃園的進步，沒有時間等待！」鄭運鵬在競選影片中指出，未來的市政府建設要更大，照顧要更細，包含吸引護國群山產業鏈上下游進駐桃園、三條捷運線在任內開工、持續推動航空城計畫將桃園打造成國際都市，以及容易被忽視的罕病家庭和單身孕婦也都要納入照護。

鄭運鵬強調，「政府不能等弱勢的朋友來敲門，而是要主動打開照護的大門」，不論是產業或市民，未來都會納入市府的遮雨棚之下，只要桃園有他在，大家都可以安心。鄭運鵬也說，選民請放心將桃園交給他，他會超越鄭文燦，加速桃園的發展和進步，成為所有鄉親的靠山。

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