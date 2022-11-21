確診者外出投票最高罰200萬　台大教授：恐釀憲政危機

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確診者外出投票最高罰200萬　台大教授陳培哲：恐釀憲政危機

記者黃翊婷／綜合報導

九合一選舉將在本周六（26日）登場，中選會與指揮中心定調確診者不得前往投票，違者最高可罰200萬元，引發各界熱議。中研院院士、台大醫學院教授陳培哲表示，若確診者不能出來投票，政府也沒有提供其他投票方式，相當於剝奪人民的參政權，恐怕會釀成「憲政危機」。

選舉、選票、投票、大選、投票所。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

▲九合一選舉將在11月26日登場。（資料照／記者蔡紹堅攝）

指揮中心宣布，自14日起確診者隔離期縮短為「5+n」，隔離期的前5天不能外出，期滿後不管快篩結果是陰性或陽性，皆可出門，差別在於是否要進行自主健康管理。也就是說，自今日（21日）起被通報確診的民眾就不能出門投票，違者最高可罰200萬元。

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▲▼指揮中心11/11呼籲國人投票配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▼▲依照現行規定，自21日起被通報確診的民眾，本周六就無法出門投票。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診者5+N。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官王必勝提醒，衛生單位都有確診者名單，確診者若違規出門可能會挨罰，若有接獲檢舉人舉報屬實，也會開罰。衛福部長薛瑞元也表示，領選票及確診都有紀錄，事後追查很容易，民眾切勿以身試法。

不過，中研院院士、台大醫學院教授陳培哲認為，若確診者無法外出投票，政府又沒有提供其他投票方式，相當於剝奪民主制度最根本的參政權，可能會動搖選舉的正當性，釀成憲政危機，而想要解決這個問題也不難，可以讓確診者穿上隔離衣，做好內外消毒，並透過視訊由專業人員確認，就能出門投票，這樣不僅不會感染到其他人，還可以解除憲政危機。

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