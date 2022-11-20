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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

造勢插曲！于美人喊「票投王世堅」　一旁林珍羽尷尬急喊：我怎麼辦？

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢晚會，也邀請到「神秘嘉賓」2020年宋楚瑜競辦發言人于美人到場，但卻發生小插曲，只見于美人喊自己是中山區選民，市議員要「搶救（民進黨台北市議員）王世堅」，讓一開始面露微笑的同選區民眾黨市議員候選人林珍羽瞬間尷尬，大喊「我怎麼辦？」

根據黃珊珊陣營規劃，活動開始時，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；晚間8時左右由「立院戰神」前立委黃國昌、台北市長柯文哲上台發表演講，8時30分左右黃珊珊大進場，黃珊珊致詞後則介紹「神秘嘉賓」，並公布一段「特別影片」與合唱競選歌曲 「未來」，整場活動晚間9時落幕。

▲▼ 「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

▲于美人出席「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

而關於活動神秘嘉賓，也就是親民黨主席宋楚瑜競選2020總統大選時的競辦發言人于美人，但在于美人發表演講的最後片段，于美人表示，自己講這句話時也很緊張，但要自我警惕，「我不要讓你產生任何束縛感，我只是提出觀點讓大家想，如何做出自由選擇，不要怕、不要放棄，我們要一直投，投到改變成真。」

隨後，于美人大喊，自己這次是為自己而來、為家人與朋友到來，「我是台北市中山區的選民！」聽聞于美人是自己選區的選民，就站在黃珊珊正後方的林珍羽面露驚訝與微笑。

但于美人下一秒就說，「市長我投黃珊珊，市議員這票，我要搶救（民進黨台北市議員）王世堅！」讓原本微笑的林珍羽尷尬苦笑，而一旁的黃珊珊還將麥克風遞給林珍羽，讓林珍羽現場喊說「我怎麼辦？」

會後林珍羽受訪時表示，這應該是今天活動最高潮，相信這也達到整個宣傳效果，不論是感性或是理性，只要支持黃珊珊，都會認同對方，「如果你感性喜歡王世堅，請理性投給林珍羽，讓我們兩個友善議員都可以當選進入市議會，好好監督黃珊珊。」

▼民眾黨台北市議員候選人林珍羽。（圖／記者袁茵攝）

▲▼民眾黨台北市議員候選人林珍羽。（圖／記者袁茵攝）

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