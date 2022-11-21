黃珊珊造勢又有插曲！他自稱「台大學長」突衝上台講話　郭子乾表情錯愕

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊造勢又有插曲！他自稱「台大學長」衝上台講話　郭子乾表情錯愕

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入最後階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊利用黃金周舉辦造勢晚會，邀請公有市場會長助講；但只見北投市場自治會會長吳萬強發言完畢後，突然冒出一名不明黃姓男子在台上自稱是黃珊珊的學長、展望2024立委與總統選舉，讓主持人郭子乾面露尷尬，緊急喊「謝謝」並帶對方下台。

黃珊珊20日將於信義區基隆路一段52號舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，活動在晚上7時開始至晚上9時，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；此外還找來黃珊珊研究所時期的恩師、交通大學科技法律研究所創所所長劉尚志，以及北市國小家長聯合會長廖哲豪、公有市場會長們穿雨鞋助講。

▲▼「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

▲「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

但當活動進行到公有市場會長致詞，由北投市場自治會會長吳萬強發言完畢後，身後突然出現一名黃姓男子，拿著麥克風稱「各位好，我是台大電機系的黃教授、黃老師、黃博士，黃珊珊是我台大的學妹。」只見該男子發表言論時，主持人郭子乾眼神充滿疑惑與尷尬，不斷左顧右盼。

而該名黃姓男子更喊，「我的展望就是2年後的立委跟總統。」但話還沒說完，立刻被發現情況不對的主持人以「謝謝」打斷，並與所有公有市場會長一同下台離場。

對此，黃珊珊競選總部發言人李昀臻表示，針對此事件，黃珊珊競選總部認為是熱情支持民眾的單一偶發狀況，未來也將嚴格控管造勢場合後台進出人員，以免再次發生此種插曲。

▼黃珊珊造勢活動，突然有一名自稱台大學長的黃姓男子上台亂場，讓一旁主持人郭子乾面露尷尬。（圖／翻攝自YouTube／黃珊珊）

▲▼黃珊珊造勢活動，突然有一名自稱台大學長的黃姓男子上台亂場。（圖／翻攝自YouTube／黃珊珊）

▲▼黃珊珊造勢活動，突然有一名自稱台大學長的黃姓男子上台亂場。（圖／翻攝自YouTube／黃珊珊）

▲▼黃珊珊造勢活動，突然有一名自稱台大學長的黃姓男子上台亂場。（圖／翻攝自YouTube／黃珊珊）

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