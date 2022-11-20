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蔡宗豪選前音樂會　謝龍介站台大喊「全力搶救蔡宗豪」

▲台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，舉辦選前線上音樂會，謝龍介親自站台，肯定蔡宗豪實力，也向鄉親誠懇拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，舉辦選前線上音樂會，謝龍介親自站台，肯定蔡宗豪實力，也向鄉親誠懇拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一選舉剩下倒數6天！台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪20日舉辦選前線上音樂會，謝龍介親自站台，肯定蔡宗豪實力，但指出蔡宗豪首次選舉，沒有基本盤，非常危險，要大家「全力搶救蔡宗豪」。

▲台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，舉辦選前線上音樂會，謝龍介親自站台，肯定蔡宗豪實力，也向鄉親誠懇拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介說，蔡宗豪誠懇勤勞有實力，願意投入、願意付出，民主的城市要世代輪替，給年輕人機會，城市才有未來，但是蔡宗豪第一次選舉，沒有基本盤，非常危險，在最後關頭，大家一定要搶救他。

謝龍介也以自身經驗表示，蔡宗豪現在的狀況與他20年前一樣，大家都說謝龍介會上，他自己也以為穩上的，結果票開出來「第一名落選」，今天他把失敗的經驗送給蔡宗豪，除了激勵鞭策他，也要拜託鄉親一定要「搶救蔡宗豪」，讓年輕人傳承。

▲台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，舉辦選前線上音樂會，謝龍介親自站台，肯定蔡宗豪實力，也向鄉親誠懇拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介站台唱「堅持」，蔡宗豪唱「扛得住」表達2人心聲。

蔡宗豪說，今天是另類的選前之夜，他從國中就開始學音樂，20歲開始長期投入公益教學，因此選前希望以溫馨的方式，和大家聚在一起，現場他也演唱「扛得住」，表示會扛住責任、扛住大家對他的期待。蔡宗豪強調，自己是政治素人，沒有政治資源，但有熱忱的心與行動力，想為大家服務，懇請大家給有志從政的年輕人一個機會。蔡宗豪特別感謝前輩謝龍介提攜疼惜後輩，特地來站台給他指點與鞭策，一定會努力不懈全力以赴。今

蔡宗豪音樂會，有來自台南、高雄的青年音樂學子，用歌聲及吉他、大提琴、烏克麗麗等多元音樂演出，來表達力挺支持蔡宗豪。

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