民眾黨屏東各候選人合體亮相　陳炫言提四心政見

▲民眾黨屏東縣黨部主委林育先請鄉親支持該黨候選人 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022九合一大選最後一個星期日，台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先向鄉親推薦該黨候選人，包括屏東縣議員（屏東市選區）登記第十六號候選人陳炫言、屏東市南區市民代表登記第四號候選人蘇金秋、屏東市東區市民代表登記第八號候選人黃秈囷、屏東市北區市民代表登記第十二號候選人郭泰安、潮州鎮第一選區鎮民代表登記第五號候選人林耀宗、內埔鄉民代表第四選區登記第二號候選人潘家莉。

林育先說，該黨提名的每一位候選人都是出身在地，有服務熱忱，來自基層，特別深知人民的心聲，尤其對弱勢族群的關心，更是不遺餘力，未來當選之後，一定是「以民為本，與眾同行」，屏東市縣議員候選人陳炫言提出四心政見，分別是：

一、就業順心：0-6歲嬰幼兒托育福利機制及免繳健保費，促使父母工作安心，增進留鄉意願。並活用社區活動中心及各國、高中活動中心開設專業技能學習課程，創造青年、婦女、新住民及二次就業者就業或額外薪資機會。與提升屏東農產品冷鏈倉儲技術，精進供應鏈銷售至全台各地，促進農業活絡及督促縣府輔導興建觀光型產業基地（工廠、農莊），以利推展觀光經濟事業，並積極爭取科技產業設廠屏東，創造就業機會。

二、就醫安心：

爭取屏東市大型醫院增設兒童急診專科醫生，普發各關懷據點自動體外心臟去顫器（AED），並廣授相關課程，以提高急救成功率，及改善屏東市就醫看診便民巡迴公車時間與地點，便於行動不便長輩搭行。並增設弱勢族群及長輩社區關懷據點，聘請專業教師教授健康管理、身心衛生等課程。與健全長照資源，簡化被照護者相關鑑定流程，延長鑑定年限，減輕家屬負擔。

三、就學放心：

強化政府各網站雙語簡介，並裝置屏東各旅遊景點雙語語音簡介掃描即播系統，營造語言學習環境，推動屏東成為國際城市，與全球接軌。並爭取經費聘請專業教師協助國中、小學童課後輔導，建置各校語言情境模擬系統教室，提升學童語言學習興趣。注重屏東在籍就讀軍校學子，畢業後返回屏東駐地服務，一次解決就學及返鄉就業問題。另外，積極改善虛擬遠距課程與實體授課教育分配時數，保健學生視力並增進師生互動關係。

四、絕對有心：

在服務處成立「馬上辦服務中心」，遇反應事項三小時之內回覆、三天之內解決；秉持邊處理邊回報原則，讓民眾隨時掌握狀況。

林育先主委最後再次拜託鄉親，給民眾黨的候選人一個機會，讓我們一起壯大新屏東，開創一個美好的未來！