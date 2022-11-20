現身挺黃珊珊！黃國昌：抗中保台是全民DNA　非權貴謀取私利的「遮羞布」

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入最後階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊舉辦造勢晚會，現場初估有1萬人到場參與，前立委黃國昌也現身站台力挺。黃國昌表示，過去國民黨執政時發生非常多弊案，讓許多支持者傷透心；而「抗中保台」則是全台灣人共同DNA，絕非讓少數權貴謀取私利的遮羞布。

黃珊珊20日於信義區基隆路一段52號舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，活動在晚上7時開始至晚上9時進行；黃陣營透露，現場約擺放1.1萬張椅子，晚間7時左右現場幾乎座無虛席，初估近1萬人到場參與，並高舉工作人員發放的「發光手掌拍」、充氣加油棒與黃珊珊旗幟揮舞。

根據黃珊珊陣營規劃，活動開始時，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；晚間8時左右由「立院戰神」黃國昌、台北市長柯文哲上台發表演講，而黃珊珊則於8時30分左右大進場，公布一段「特別影片」與合唱競選歌曲 「未來」，整場活動晚間9時落幕。

▲偉大市民挺珊珊，黃珊珊造勢活動。（圖／記者黃克翔攝）

黃國昌表示，今天自己加入這個隊伍，今天要站出來，不僅是支持黃珊珊，而是要在11月26日用選票讓下一代看到正確選擇，用選票傳遞真正正確的台灣價值，「這個台灣價值，要守護台灣的民主，是一個論是非、講對錯，堅持公平正義，讓台灣下一代年輕人看得到未來的民主。」

黃國昌指出，所有誠實善良的台灣人民，所有為台灣這塊土地、台灣民主犧牲奉獻過的同胞們，都知道當喊著要「抗中保台」時，其實「抗中保台」早就是每個台灣人的共同DNA，「抗中保台」絕對不是拿來讓少數權貴勾結不肖商人、謀取私利的遮羞布，「這是我們共同要捍衛的價值！」

▲黃國昌出席「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

黃國昌強調，今天要做出的選擇，不是藍綠的選擇，而是要繼續向前或往後退的選擇，「過去國民黨執政時，發生了非常多弊案，讓許多支持者傷透心，人民用選票給國民黨教訓，讓他們學會向人民謙卑，今天我們要用這張選票告訴藍綠兩黨，人民才是國家主人，市民才是這座偉大城市主人。」

黃國昌說，這個城市需要一個不分黨派、不分顏色、沒有勢力，只問專業能力且心中只有市民的團隊，而黃珊珊就會是這個團隊最好的人選，所有偉大市民就是這團隊的總指揮。

最後，黃國昌提及，現在只剩5天，拜託大家出門拉票、固票、催票與投票，並花一晚與爺爺奶奶爸爸媽媽吃飯，告訴對方自己的心聲，以及為什麼會選擇黃珊珊，「11月26日我們一起讓台北驕傲！」