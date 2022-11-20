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高喊20秒「去投票就會贏」！蔡其昌回家鄉造勢萬人湧入破紀錄　

記者白珈陽／台中報導

九合一大選倒數計時6天，民進黨台中市長候選人候選人蔡其昌20日晚間，選擇回到家鄉清水區舉辦造勢晚會，前立法院長蘇嘉全與立法院長游錫堃都到場站台。蔡其昌表示，台中市近年除頻頻有槍案、亮刀等刑案，更有虐童案，盧秀燕僅會道歉，卻沒有辦法讓家長們放心，這次就要把盧換掉；他帶領眾民進黨海線議員參選人，高喊20秒「去投票，就會贏！」，呼籲民眾26日一定要出門投票。蔡其昌競選總部指出，今晚湧入破萬名支持者進場，破海線往年紀錄。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲游錫堃與蘇嘉全到場為蔡其昌站台。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌說，今天是他演講的第946場，作為海線子弟，作為海線所有鄉親期望的候選人，海線的人口少，是大台中最偏遠的地方，前人說海線是「風頭水尾、站尾包衰」，所以海線的鄉親本來就鍛鍊出不怕輸不怕困難的精神，徵召參選至今跑了這麼多場，是為海線的鄉親爭一口氣。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼今日蔡其昌造勢晚會有萬人參與。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌表示，4年前，海線的鄉親沒有對不起盧秀燕，還讓盧高票當選，但是4年過去了，盧當年說的「市長換人、空氣換新」，不只跳票，台中的空汙排名還從第11名倒退到第12名，盧說要處理好治安，結果台中市的治安一下這邊亮刀刑案、一下那邊出現槍擊案，如果當市長沒能力解決問題，這次就用選票把盧秀燕換掉。

蔡其昌最後說，要在向大家拜託，海線一定要團結，讓海線出市長，讓台中市越來越幸福、加速發展，讓台中人知道海線人的認真、勤奮、有行動力，除了他要當選，還有民進黨行動派的議員團隊，拜託大家也要全力支持，還有18歲公民權複決案，也要拜託大家投下同意票，讓台灣民主再前進。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡其昌帶領眾人高喊20秒「去投票，就會贏！」。（圖／記者白珈陽攝）

蘇嘉全提到，他在立法院和蔡其昌共事4年，他們兩個是民進黨第一次進入國會能夠做到國會的院長和副院長，自己也向人民發誓，他們進到國會要讓國會透明化，要讓全國的人民可以知道國會開會的情形，讓政黨的協商給人民看到，不管國民黨、民進黨還是其他的政黨，讓大家透過電視就能夠讓人民看到國會在做什麼事。

游錫堃表示，要拜託大家把海線的榮耀找回來，人文薈萃的海線，不應該在台中的發展中被邊緣化，應該要讓台中這座大都會能夠更加發展，在全國更具影響力。各位，這次一定要讓蔡其昌凍蒜。

游錫堃也提到，台灣如果要和平，不是要向中國低聲下氣拜託，而是台灣要有防衛意識，這次投票非常關鍵，不能讓國際媒體懷疑我們沒有自主防衛的意識，我們一起用投票展現我們的意志，讓蔡其昌高票當選、讓所有本土派的候選人都高票當選，讓國際了解台灣要保衛自己的決心。

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