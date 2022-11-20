坦言內心非常焦慮！柯文哲：怕台北市回到過去　「不要停止8年改革」

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入最後倒數階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，現場初估有1萬人到場參與。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，自己內心非常焦慮，害怕台北市回到過去，擁有複雜政商關係，公務員也不敢做事，一片死氣沈沈，「已經堅持8年改革制度，請不要停止！」

根據黃珊珊陣營規劃，活動開始時，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；晚間8時左右由「立院戰神」前立委黃國昌、台北市長柯文哲接續上台發表演講，8時30分左右黃珊珊大進場，公布一段「特別影片」與合唱競選歌曲 「未來」，整場活動晚間9時結束。

輪到柯文哲演講前，主持人郭子乾開玩笑地跳出來，聲稱自己就是柯文哲，並現場模仿一段柯文哲的聲音，約莫1分鐘後才由真正的柯文哲進場。

▲柯文哲出席「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

柯文哲表示，還有6天就要決定台北未來，在這場選舉當中，其他候選人都因為這場選舉才開始認識台北，但黃珊珊跟他們不一樣，從24年前就當議員，走遍台北市12行政區、456里，走遍這座城市每個角落，一次又一次沒有停止。

柯文哲提及，黃珊珊於疫情期間儘管身體不適，晚上在醫院打點滴，但還是白天來開會，儘管自己下令、強迫黃休息，對方還是堅持工作，「坦白說看她這麼拼命，我都替她擔心，但我也理解她為什麼這麼拼命，因為她放不下這座城市。」

而柯文哲也細數黃珊珊在防疫期間的種種功勞，以及擔任副市長期間的政績，包括100座特色公園、共融式遊戲場，還有公辦都更、推動公共運輸政策、公共化托育政策、居住正義等，「這只是過去8年成果一部分，我要跟你們說一聲謝謝，2014年因為你們投我一票，才有機會改變成真，現在我們也需要你的一票支持黃珊珊，讓改變可以持續發生。」

柯文哲強調，民眾在2014年讓改變成真，現在需要人民讓改變持續發生，台北市需要一個勇敢、堅持信念、全心守護人民的市長，那就是黃珊珊；自己過去8年每天早上7時30分上工至晚上10時，現在內心非常焦慮，「我很怕台北回到過去一樣，那時候有複雜政商關係、公務員不敢做事，更不要說創新，一片死氣沈沈，我非常害怕這種情形再重回北市府，已經堅持8年改革制度，請不要停止！」