快訊／黃珊珊哭了！　兒隔空送「樂高花束」暖喊：別擔心我，去做吧！

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入最後階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢晚會，現場初估有1萬人到場參與。黃珊珊約於晚間8時40分大進場，並收到一份來自兒子Yoyo的禮物「樂高花束」，而兒子也以影片方式隔空喊話「不用擔心我，去做吧！」讓黃珊珊看完影片後馬上落淚。

根據黃珊珊陣營規劃，活動開始時，先由青年跳街舞方式打頭陣，並邀請全台最高訂閱數Youtuber 「葉式特工」助講，大打青年牌；晚間8時左右由「立院戰神」前立委黃國昌、台北市長柯文哲上台發表演講，8時30分左右黃珊珊大進場，公布一段「特別影片」與合唱競選歌曲 「未來」，整場活動晚間9時落幕。

▲「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

但在公布「特別影片」時，只見是黃珊珊的兒子Yoyo錄製，Yoyo表示「我希望你贏，但又希望你身體健康，也好好有休息時間，我知道選市長是你想要做的事，你有你的信念，我現在能做的就是好好照顧自己，所以不用擔心我，然後你想做的事情就好好去做吧！」

只見Yoyo在影片中堆疊樂高花束，隨後則是黃珊珊愛犬「小俠」的畫面，讓在造勢活動現場看到影片的黃珊珊馬上落淚，大喊「我的小孩今年20歲和你們一樣，我也要為了他的未來而戰。」

隨後由主持人將「樂高花束」與一封Yoyo手寫信交給黃珊珊，內容提及自己很矛盾，希望黃珊珊贏又盼黃多休息，「我知道這是你想做的事，你有你的信念，我能做的就是好好照顧自己，不用擔心我，去做吧！」