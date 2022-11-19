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楊鎮浯東半島造勢3000人到場！趙少康、徐巧芯跨海力挺

▲▼楊鎮浯東半島造勢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲楊鎮浯東半島造勢，陳玉珍、趙少康、徐巧芯等人到場力挺。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、柯振中／金門報導

11月26日九合一大選在即，各陣營候選人卯足全力做最後衝刺。國民黨金門縣長楊鎮浯19日到東半島，舉辦感恩造勢晚會，立委陳玉珍、中廣董事長趙少康及台北市議員徐巧芯等人到場力挺，現場湧入逾3,000人，讓楊鎮浯感動直喊「為鄉親再拚4年」。

楊鎮浯19日在金門東半島舉辦懇託感恩造勢晚會，陳玉珍、趙少康、徐巧芯等人到場力挺。楊鎮浯表示，過去4年來，各項縣府政策順利推展，金門大橋完工、通車，水頭港旅服中心也回歸正軌，停車場等重大建設也在日程上，縣府團隊繳出了漂亮成績單。

楊鎮浯提到，過去3年受到疫情衝擊，民眾收入減少、支出增加，除了防疫以外，縣服會加強紓困、振興經濟，社會福利同樣不會打折，這些苦日子撐過了，小三通復航在即，前景同樣一片看好，福利只會多、不會少。

▼楊鎮浯東半島造勢，現場湧入超過3,000名支持者。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼楊鎮浯東半島造勢。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯說，金門酒廠與天福集團合作，逐漸打開大陸市場，4年來的營業額是上一任的2.55倍，毛利率也比先前的代理經銷商來得好，他相當支持專業團隊的決定，不像某些人沒得到金酒公司的同意，仍將1,600公斤的酒麴偷偷運到大陸。

趙少康指出，金酒公司是金門的經濟命脈，竟有人偷偷將酒麴運到東北，居心不良，只有楊鎮浯是清廉、正直的候選人，也是民眾最好的選擇，希望能得到支持，讓金門擁有清澈的藍天。

▲▼楊鎮浯東半島造勢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲趙少康表示，楊鎮浯是清廉、正直的候選人，希望選民用手中的選票，維持清澈的藍天。（圖／記者林名揚翻攝）

徐巧芯則說，民進黨在金門沒有提名縣長候選人，卻偷偷跟候選人配合，這種人絕對不能支持。徐巧芯提到，楊鎮浯從立委到縣長，始終像個鄰家大哥，金門這役不能輸、不能讓民進黨稱心如意，拜託選民透過選票，讓楊鎮浯順利連任。

▼徐巧芯提到，楊鎮浯從立委到縣長，始終像個鄰家大哥，金門這一役不能輸。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼楊鎮浯東半島造勢。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍表示，她與楊鎮浯都是金門中生代，一路走來相互扶持、攜手為了下一代打拼，而在拚博的過程中，2人都不會信口開河，就是要樹立政治典範，讓下一代看。

陳玉珍痛批，民進黨將小三通當成籌碼，因為害怕影響選情，所以不會在選前開放，完全不把金門的生存權益放在眼裡，她會要求楊鎮浯連任後「福利不縮水」，並立即爭取小三通復航，否則將帶頭罷免。她也相信，楊鎮浯絕對說到做到，希望鄉親一起用選票支持連任。

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