劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

記者陳家祥／台北報導

民進黨19日在雲林舉辦「山海團結造勢大會」，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都到場，替縣長候選人劉建國造勢。由於現場氣氛激昂，一名67歲男性支持者突然失去呼吸心跳，緊急送往台大醫院雲林分院急救仍回天乏術。民進黨晚間指出，主席蔡英文指示幹部全力協助家屬。民進黨對於意外表示遺憾與不捨，將會持續協助關心與協助後續事宜。

▲民進黨於斗六南聖宮辦理「雲林山海團結造勢大會」。（圖／記者蔡佩旻攝）



民進黨的「山海團結造勢大會」於斗六南聖宮廣場舉行，此次「府院黨」三巨頭，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌齊聚，全力為參選縣長的立委劉建國拉抬聲勢。到場的還有立法委員范雲、蘇巧慧、蔡易餘等。

該名林姓男子來自斗南鎮，由於體型壯碩，加上現場氣氛激動，不排除有心血管疾病。消防局獲報後，立即派遣救護人員赴南聖路救援，對林男施以CPR急救，隨後送往斗六台大雲林分院，但經搶救後，仍不幸身亡。

民進黨19日晚間說明，今日晚間18點48分，接獲座位區有一男性民眾昏倒，現場由醫護人員實施CPR，約19時初時救護車送台大醫院雲林分院。

民進黨指出，意外發生時，舞台上主持人隨即緊急引導民眾讓出急救通道，隨後送醫過程亦有競選團隊人員陪同到醫院協助，立委蘇治芬、雲林縣黨部主委林金忠與候選人劉建國也前往探視家屬關心並予以協助。

民進黨說，主席蔡英文約在19點30分抵達會場，聞訊後立即指示幹部全力協助家屬。民進黨對於意外表示遺憾與不捨，將會持續協助關心與協助後續事宜。