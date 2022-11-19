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賴香伶選前黃金週車隊拜票　籲選民看選舉公報政見票投她

▲賴香伶選前黃金週車隊拜票

▲賴香伶陪同民眾黨提名的復興區長候選人林秋霖車隊掃街拜票。（圖／賴香伶競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

選前黃金週假日，民眾黨桃園市長候選人賴香伶19日到復興區，和黨提名的區長候選人林秋霖車隊掃街拜票，並到龍潭龍元宮、中壢區以步行拜票。賴香伶呼籲桃園市民朋友，在投票日前夕認真看看選舉公報上的政見，選出願意改革、有理念、沒有包袱的賴香伶，一起讓桃園更好。

▲賴香伶選前黃金週車隊拜票

賴香伶說，她跟民眾黨提名的市議員候選人，一步一腳印了解地方上的需要也提出務實的政見，而她最早提出來的1280與雙北結合的通勤月票政策，對手也相繼跟進，尤其是，執政黨夾著資源用總統行政院長加碼的方式，降到1200，期待他們說到做到，如果他們沒有選上，她選上的話，希望執政黨也不應該在資源上有差別待遇、有政黨之分！

因為，一個執政者如果心裡面有差別待遇、有分敵我，那是對國人、對市民不尊重，所以這個政治的承諾希望大家秉持我們是為市民好。桃園市有13區，復興區是唯一的山地區，區長由原民朋友自己以選舉產出，其他12區則由市長指派，民眾黨在唯一的山地區區長選舉中不缺席，推出熱心地方公益的林秋霖參選。因此，選前黃金週假日，賴香伶特地到復興區，和林秋霖以車隊於前、後山區掃街拜票並和族人請託支持民眾黨。

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