71里長力挺高虹安「被爆造假」！他揭名單6錯誤：根本當眾詐欺

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高虹安造勢晚會「71里長力挺」被爆造假！他揭名單6錯誤：當眾詐欺

▲高虹安黃金周。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安19日晚間舉辦黃金周造勢晚會。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨籍新竹市長候選人高虹安19日晚間舉辦黃金周造勢晚會，除了力挺的科技大老宣明智，還有國民黨籍新竹市副議長余邦彥、議員陳啟源、71名里長一同現身。不過，網紅「音地大帝」卻發現，里長名單內有名字重複出現、未經當事里長同意使用人家名義等6大錯誤，抨擊「這份名單根本當眾詐欺」。

音地大帝19日晚間在臉書發文表示，高虹安晚會宣布有71位里長到現場相挺，但晚會還沒結束，許多人就發現名單錯誤百出，「有里長立刻發文否認，這份名單根本當眾詐欺，在天公壇也敢公然詐欺，膨風安再創新紀錄！」

▲高虹安黃金周。（圖／記者陳凱力攝）

音地大帝整理高虹安「里長相挺名單」6大錯誤，內容包含：

1.未經當事里長同意使用人家名義

2.用里長候選人充數

3.宣傳到場人數與實際在現場人數不合

4.名單名字重複出現

5.名單數量與宣布數字不同，後面數字還增加

6.人名打錯字（又）

音地大帝還酸，「最棒的是高虹安的直播既然直接把這份名單拍出來，簡直太方便大家來抓包了，高虹安真是不簡單！」

▲音地大帝質疑高虹安造勢晚會上的「里長相挺名單」造假。（圖／翻攝自Facebook／音地大帝 Indie DaaDee）

▲音地大帝質疑高虹安造勢晚會上的「里長相挺名單」造假。（圖／翻攝自Facebook／音地大帝 Indie DaaDee）

高虹安19日晚上在新竹市天公壇前廣場進行黃金周大造勢，根據主辦方估計，今天參與造勢的人數將近5000人，除了民眾黨黨主席柯文哲、民眾黨立委邱臣遠、張其祿、科技大老宣明智到場支持外，還有前新竹縣長范振宗、前國民黨新竹市長許明財、前新竹市議長謝文進、前台科工業園區科工同業公會理事長謝其嘉，以及柯爸柯媽等人。

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