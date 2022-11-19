變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

▲當年拆除忠孝西路公車引道留下的「改變之石」，被柯文哲視為執政起點。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

九合一大選邁入最後階段，台北市長柯文哲19日於臉書發布影片力挺無黨籍市長候選人黃珊珊。柯在影片中表示，黃珊珊會做得比自己還好，相比8年前剛當選的自己還要學習，黃珊珊早已能獨當一面；此外，黃不怕得罪人、不會失言，也沒有盤根錯節的黑金、黑箱，更能為這座城市堅持做對的事。

柯文哲首先細數任內政績，從上任的第一天，拆掉忠孝西路完工8年從來沒用過的公車專用道，這是改變的開始。隔年，用6天時間拆掉忠孝橋引道，讓北門重見天日，「『舊城復興、軸線翻轉』過去只是口號，現在則一步一步實現」；柯也在影片中拿出當年施工過程中留下的「改變之石」，強調因為這塊石頭，軸線翻轉才成為事實。

柯文哲提到，禁建50年的社子島，在他手上通過都市計畫審議、防洪計畫、環評；過去幾十年、歷任市長不敢碰的市場改建，從環南市場、第一漁果、南門市場、成功市場、北投市場，在他手上一一開工。

永春都更案、斯文里三期、大龍國宅、內湖合家歡海砂屋，都拆掉了，讓那些在家裡還要戴著安全帽的市民，終於可以安心在家裡睡個好覺。延宕多年的北流、北藝蓋好了，台北有了新的地標、流行音樂有了新的創作基地，大巨蛋的防火避難設施在市府層層把關下完備了。

2萬戶社宅興建，人們終於相信「居住正義」不是選舉拿來騙選票的口號。全市增加透水鋪面讓臺北可以承受極端降雨的威脅。我們加強車輛排氣檢驗、成立空品維護區，讓車輛、人口密集活動的台北，居然可以跟花東有一樣好的空氣品質。該做的，只有多沒有少，還還債570億，臺北市財政有紀律、體質更健全。

「還有許許多多的改變，真實發生了。」柯文哲說，要謝謝所有的市民朋友，因為這些都不是我一個人完成的，是2014年，你們手中的那張選票，讓改變成真，「謝謝台北市民堅持理念、認真監督，謝謝你們和市府團隊一起讓這座城市偉大」。

「接下來，我需要你繼續堅定的支持往前走。」柯文哲說，台北需要一個勤奮熱情、沒有框架、沒有包袱的市政總舵手。她就是黃珊珊，她絕對能帶台北市走得更高、看得更遠，她會為這座城市堅持「做對的事」、做別人不想做、不敢做的事。你呢？你願意為了一個更好的台北、更好的台灣，站出來嗎？

柯文哲喊話，如果你也認同理性、務實、科學的第三勢力，無論你是不是台北人，就在明天，請一起參加進步台北的行列，請從四面八方前來，和我們站在一起，「這座城市永遠屬於你們，不屬於任何一個顏色或黨派」。

柯文哲說，台北市民必須展示自由的力量與強大的意志力，一起為繼續用信念與價值守護我們的台北，「我們改變的現在、就是下一代的未來！」

▲柯文哲選前發布影片力挺黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）