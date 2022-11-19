倒數7天蘇貞昌造勢連衝三場　鄭運鵬：選對的人可以改變一座城市

▲行政院長蘇貞昌今（19）日在市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬陪同下在蓮華寺捻香虔心祭拜。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選倒數第七天，行政院長蘇貞昌今（19）日到桃園與八德區為鄭運鵬在站台，蘇貞昌拜託鄉親，要選擇有能力會做事的，大家對我們有信心，讓鄭運鵬接棒鄭文燦，讓議員全壘打！鄭文燦指出，這八年一天當三天用，改變桃園，包括機場捷運通車、鐵路地下化動工等，多虧有鄭運鵬在立院陪他一起顧建設，讓進步成真；鄭運鵬則呼籲「選對人會做事，可以改變一座城市」，當選後不只建設做得大，照顧也會做得細，化身遮雨棚成為所有桃園市民靠山。

▲行政院長蘇貞昌今天為市長候選人鄭運鵬廟前開獎，還以招牌動作「衝衝衝」籲請鄉親繼續支持會做事團隊繼續為鄉親打拚。（圖／鄭運鵬競辦提供）

選前黃金周，閣揆蘇貞昌一早趕抵桃園市桃園市蓮花寺、八德區元聖宮與新北鶯歌區，分別為鄭運鵬與林佳龍站台助選，展現綠營團結拚勝選氣勢。蘇貞昌表示，感謝大家選擇會做事的政府，會不會做事，差很多。會做事，整個城市都改變，鄉親也不用擔心，蔡英文政府2018年同時核定桃園、台中2個會展中心，桃園隔年馬上核定動工，明年即將完工，但台中到現在毫無進展。

蘇貞昌強調，鄭文燦讓桃園大進步，投資台灣三大方案共1兆8千億，桃園投資額就高達3600億元，爭取到2萬8千個就業機會，是全國最高，鄭運鵬有能力，要讓鄭運鵬接續優良市政，一定要挺會做事的政府，會做事的人才，就像蓋一間大廟、新房子，不要新厝蓋一半，師傅換人，同一個師傅、同一個團隊，讓大家對我們有信心，讓鄭運鵬接棒鄭文燦，讓議員全壘打！

▲桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬今天在廟前開獎，吸引滿場鄉親到場支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭文燦也說，這八年一天當三天用改變桃園，包括機場捷運通車、鐵路地下化動工、交流道增設、部桃醫院擴建，多虧有鄭運鵬在立院陪他一起顧建設，才能讓進步成真。就算推動眾多市政，還是有一半要下一棒來完成，交給鄭運鵬我很放心，對手把桃園講得一文不值，鄭運鵬對桃園有感情，更能實現政策的能力和魄力，希望大家疼惜鄭文燦，就票投鄭運鵬。

▲桃園市長候選人鄭運鵬今天在廟前開獎，籲請鄉親支持以延續鄭文燦市長八年好成績。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬致詞時說，鄭文燦當選後延宕已久的機場捷運通車、鐵路地下化與捷運都如火如荼施工，許多河川整治後成為宜人的親水環境，這些進步都是他與鄭文燦一起突破困境完成。

鄭運鵬強調：「接下來，我會三步當一步跑，會努力協助護國神山台積電來桃園，讓世界第一流先進製程落腳桃園，推動首都通月票1200元、罕見家庭生活津貼、單身產婦陪產假、打造兒童醫院，從大型建設到細緻照護一項都不會少，以延續鄭文燦市長的五星級好成績。」

【更多新聞】

►送清冠一號買票 桃園2候選人涉嫌賄選遭約談...下場曝光

►討債不成！女一屁股壓死被害人 破百體重成兇器...坐斷肋骨奪命

►嗄拉賀野溪溫泉傳意外！全家泡湯...1人遭落石砸傷 警消成功救出