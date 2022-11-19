倡北北基桃共融圈　張善政：加上竹苗...桃園未來發展不可限量

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（19）日受訪指出，北北基桃市個工商非常繁榮生活圈，但還要加上竹苗成為產業廊帶，桃園將來發展是不可限量的。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營最近打出北北基桃共融圈口號，希望以大團結氣勢拿下北部四縣市選戰，對此，國民黨桃園市長候選人張善政今（19）日表示，北北基桃是個工商非常繁榮生活圈，桃竹苗是個產業廊帶，桃園剛好位於關鍵地位，向上往北可協助北北基桃發展更完善，往南則幫忙整個廊帶發展的更完整，桃園將來發展真的是不可限量，非常關鍵。

張善政今天清晨5點趕往中壢區蔬果批發市場向攤商拜票，隨後又趕往新屋區永安漁港，向攤商、遊客與在地居民拜票爭取支持。

▲國民黨桃園市長候選人張善政今天到永安漁港觀光漁市，向攤商、遊客拜票爭取支持。（圖／張善政競辦提供）

張善政指出，今晚在桃園中壢舉辦「北北基桃竹竹苗 大團結拚勝選」黃金周晚會展現大團結氣勢，北北基桃就是個工商非常繁榮的生活圈，桃竹苗是個產業廊帶，桃園剛好位於關鍵地位，向上往北可協助北北基桃發展的更完善，向南可幫把整面廊帶再發展的更完整，桃園將來發展真的是不可限量，非常關鍵。

▲國民黨桃園市長候選人張善政表示，未來當選後將改造沿海四區成為下個夏威夷，吸引更多遊客造訪。（圖／張善政競辦提供）

今天來永安漁港，晚點還要去大園竹圍漁港，對於漁港未來有何規劃？張善政強調：「我們開發桃園海岸從新屋、觀音、大園到蘆竹這個海岸四區有個非常完整的想法，就是想打造成珍珠海岸，兩個港口竹圍與永安，我們會在岸線上打造特殊景點，像是藻礁、溼地，與沙丘還有石滬等。這些都是桃園海岸上面非常有特色景點。我們希望整個海岸經過整理開發後可以吸引遊客，我們的願景是把改造成下個夏威夷，這麼吸引人的觀光景點。」

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