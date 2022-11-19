討債不成！女一屁股壓死被害人　破百體重成兇器...坐斷肋骨奪命

▲桃園市黃姓女子體重逾百公斤，今年9月向游姓女子催債起爭議，竟徒手毆打後，一屁股坐在其背上，導致瘦小的游女多處肋骨斷裂，送醫後因血胸休克致死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子不滿游姓女子向其借錢久未歸還，今年9月間登門催債，2人發生衝突，黃女一時氣憤竟徒手與持衣架等物毆打游女，最後將瘦小游女拉倒在地，體重破百公斤的她，還一屁股猛坐在游女背部，並將游女棄置社區中庭後離去，社區住戶發現趕緊送醫急救，游女因多處肋骨斷裂、血胸等傷勢導致休克致死。桃園地檢署調查後，依傷害致死罪嫌將黃女起訴。

檢警調查，游女曾向黃女借貸周轉，但一直未還，黃女耿耿於懷，雙方多次為這筆債務起爭執。今年9月14日晚間10時許，黃女到游女位於桃園區住處催債，但始終未未有共識。

凌晨2時許，黃女見游女沒打算還錢，情緒失控，先徒手攻擊游女，再持衣架毆打對方，後來還將游女拉倒在地，然後一屁股坐在體重不到50公斤游女背部重壓，體重逾百公斤的黃女重壓後，見游女沒反應，竟將游女拖到社區中庭，隨即離去，社區住戶發現游女躺在中庭沒動靜，趕緊打電話給11求助，經送醫急救後，因多處肋骨斷裂、血胸與肺部挫傷等傷勢導致休克致死。

警方調閱社區監視畫面認為黃女涉嫌重大，檢方率法醫相驗後確認游女因肋骨幾乎全斷、血胸、肺部挫傷導致出現血溶性休克死亡。涉案黃女在複訊時，坦承因一時氣憤動手毆打游女，也承認曾坐在游女背部，但否認有殺人之犯意，只想給對方教訓等語。

檢方審酌，黃女主觀上雖無致游女於死之意，但卻因重押被害人背部造成嚴重受害致死，檢方偵結依傷害致死罪將黃女起訴。

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