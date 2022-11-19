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為選前之夜頻槓侯友宜　他嗆林佳龍演「苦肉計」：蹭侯到最後一秒？

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍、立法院長游錫堃。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍、立法院長游錫堃。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市長候選人的選前之夜，尬場意味相當濃！新北市長侯友宜選在板橋第一運動場，民進黨林佳龍則是選在相距不到五百公尺的新府路和區運路口，但過程中林不斷指控侯市府「黑箱作業」是球員兼裁判。對此，資深媒體人韋安認為，林辦8月就已借到板橋第二運動場，卻「裝可憐」說借不到場地。難道林佳龍認為，借到場地比新北市民的生命安全更重要嗎？

新北市選戰近期陷入選前之夜路權之爭，林佳龍競選團隊19日成功申請到板橋區新府路路權，也讓這場路權之爭落幕。韋安在臉書上表示，之前林佳龍一直喊要與侯友宜辯論，結果公辦政見會上，侯、林兩人的表現高下立判。現在，林又借著租借選前之夜場地的議題，天天來「蹭」侯。

韋安嗆，林佳龍蠻可惜的，如果真的不變初衷，去選台北市長，可能綠營台北的選局還有贏面，也不會落得今天地步。而現在林選新北，猶如蛙人去當傘兵，只能「走過場」，演「苦肉計」來搏同情。

韋安指出，林選辦8月19已借到選前之夜的板橋第二運動場，卻「裝可憐」說借不到場地。一直要求租用，5月23日已被新北國民黨黨部申請借用的，板橋第一運動場廣場旁邊的區運路路段。

板橋第一運動場廣場日前已被國民黨作為選前之夜場地租用，韋安批，林佳龍卻非要借一線之隔的區運路，造成極大交通、安全，以及藍綠民眾屆時，可能對立衝突的疑慮和隱憂。相關單位出於以上考量未予全部准許，但還是出借給林辦200米外新府路路權，林陣營卻仍然狂喊新北市府行政不中立，被打壓，受委屈。

韋安表示，林佳龍明明有板橋第二運動場的場地可用，為什麼非要「蹭」到侯陣營選前之夜場地旁邊的臨近區域？置新北市民的安全、交通壅塞等因素不顧，是來蹭侯選前之夜的人氣和人潮流量嗎？難道為了選舉，不惜讓藍綠民眾，相互近距離對立衝突？才是目的？難道為了政治、為了選舉，上演「苦肉計」、鬧笑話，也在所不惜？林佳龍的政治生命，難道要靠上演一齣「被打壓」，「侯友宜不借我場地」的鬧劇，來搏取同情維繫嗎？難道林佳龍「蹭」侯「蹭」到最後一秒，或許能得到「獎賞」，和未來官位的補償，比新北市民，人與人的和諧，和生命安全更重要嗎？

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