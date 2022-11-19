許家蓓合體吳怡農宣傳18歲公民權　喊話集中投票力抗耳語瓜分

▲吳怡農陪同許家蓓車掃。（圖／議員許家蓓辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數，本次台北市議員競爭激烈，松信區的應選席次更因人口流失，從10席減為9席，競爭更加激烈。民進黨中生代議員許家蓓本次爭取連任第三屆，面對老將、新人夾殺外，還要擔憂因為「穩當選」的耳語被分票，18日找來壯闊台灣聯盟理事長、前民進黨北市黨部主委吳怡農和體掃街拜票，同時宣傳及呼籲踴躍投票支持18歲公民權。

許家蓓特別選在吳怡農過去參選立委的松山區車掃拜票，沿路民眾反應熱烈，不少民眾拿起手機捕捉畫面，甚至還上前央求自拍合照，可見支持者相當熱情。

吳怡農也趁勢宣傳年底的18歲公民權修憲複決案，表示若18歲公民權能夠通過，將帶領政治更年輕更進步，讓更多公民一起決定台北及台灣的樣貌。同時，吳怡農也說，許家蓓專業認真，呼籲選民11月26日將許家蓓議員留在議會持續問政監督。

許家蓓表示，這幾年持續深耕地方服務做出成績，這次選舉卻反而面臨分票危機。拜票時常聽到民眾一定穩當選，甚至有耳語風聲説許家蓓票太多要把票分給別人，但分票若分過頭很可能就會成為落選頭。

許家蓓說，上次選舉已經屬於末段班，這次松山信義區議員少1席，選情更加危及。中生代議員沒有新人光環，面對無黨、新人、老將來勢洶洶，深怕被夾殺，因此會更加努力勤跑基層，邀請支持者踴躍投票，希望能夠續留議會為民喉舌，也希望能夠力推18歲公民權複決通過，讓台北以及台灣都能向前邁進一大步。