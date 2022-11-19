超大國旗領「北北基桃」候選人進場　國民黨桃園造勢破3萬人掀高潮

▲國民黨北北基桃竹竹苗大團結拚勝選造勢晚會。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨今（19日）晚在桃園中壢舉辦「北北基桃大團結拼勝選」造勢晚會，為營造藍軍大團結氣勢，特別準備超巨大國旗於現場張開，場面極為壯觀，並以此引領「北北基桃」候選人謝國樑、蔣萬安、侯友宜、張善政逐一大進場，此 時主持人立委洪孟楷高喊現場人數已突破3萬人，為這場「黃金周」造勢掀起高潮！

九合一選舉黃金周，國民黨今晚在中壢舉辦「北北基桃大團結拼勝選」造勢晚會，藉此拉抬北北基桃選情，力拼北北基桃全壘打。 晚間7時45分左右，現場張開一面長18台尺、寬12台尺的超巨大國旗，在超過3萬名支持者的頭上緩緩前進，象徵藍軍大團結氣勢。主持人洪孟楷表示，這是要讓全世界、全台灣看到國民黨的大團結。

在大國旗的引領下，「北北基桃」候選人逐一大進場，首先進場的是基隆市長候選人謝國樑，接著依續是台北市長候選人蔣萬安，再來是新北市長侯友宜，壓軸的就是桃園場的主角、桃園市長候選人張善政。當主持人點名到這些候選人進場時，台下支持者都給予熱烈迴響，短短幾百公尺的路，支持者熱烈搖旗吶喊，更紛紛伸手要跟他們擊掌、握手，場面相當熱烈。

▲國民黨北北基桃大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▼國民黨北北基桃竹竹苗大團結拚勝選造勢晚會，候選人依序大進場。（圖／翻攝國民黨YT頻道，下同）