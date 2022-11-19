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打破選舉「遍地撒錢」造勢活動　500志士「遍地開花」挺進議會

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數7天，也是投票前一週的超級星期六、日，所有候選人都把握最後關鍵週末假日，使盡渾身解術全力催票、拉票，無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日還有許多家庭全家老小一起出動，還見到年輕的媽媽一打三，將兩個孩子放在拖車上一同宣誓，以實際行動力挺李伯利，也展現無黨力量崛起，將真民主帶進議會。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

500位支持者戴上李伯利的面具，象徵是李伯利的分身，另一個意義則是代表無黨力量崛起，人民覺醒、團結一致，終結藍綠政治惡鬥，杜絕黑金政權、愚民政策；李伯利指出，民進黨執政，同黨籍的議員不敢強力監督，更淪為包庇市府錯誤政策的橡皮圖章；而藍營議員忌憚資源分配及「政治因素」，也不太敢「用力」監督，此無疑是放任執政黨胡作非為，難怪弊端叢生、官箴敗壞。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利強調，他的支持者，每一位都深愛這一塊土地，這群人因為清楚伯利長年在幫助更生人、投身公益，而且，大家相信這次無黨的力量已崛起，因此，不用傳統的「遍地撒錢」造勢，這群人特別騰出自己寶貴的時間，希冀為伯利盡一份心力，一起站出來「遍地開花、挺進議會」。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利說：「我們渴望無黨帶領人民的力量前進議會，但是，目前要對抗藍綠與財團的利益掛勾，非常地困難，但我們相信團結就是力量，如同一束筷子般，是無法被輕易折斷的」。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利說，500志士「遍地開花」前，先在台南市議會集結，象徵「心手相連、挺進議會」，展現我們的團結，代表我們的愛、代表我們奉獻的心志、代表我們的決心，然後將這決心「遍地開花」至選區的50個路口，喚醒那多數的、絕望的選民，讓他們看到這股熱情、行動力，讓大家生出盼望，帶來希望和力量。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利指出，仔細檢視，民眾會發現安平區、南區現任的市議員，不是政黨高層的子弟兵，就是政二代或地方派系，「因為關係好，就有政治包袱，自然無法為人民發聲；也因為和樁腳綁得緊，就有政商利益的往來，更無法成為清廉的政治工作者」。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李伯利強調：「雖然我沒有政黨資源可倚靠，但當我真心、熱情，一步一腳印、踏實努力的拜票，這幾個月來，從選民直接回饋的支持與鼓勵，讓我深刻感受到，民眾已非常厭倦藍綠惡鬥的政治氛圍」；李伯利相信最後的衝刺期，會有更大幅度的突破；這非關乎個人，而是在台南這個政治生態固化的地區，寫下一頁前所未有、不靠政黨、非地方派系的素人參政的歷史。

▲無黨籍台南市議員候選人李伯利的支持者，自發性號召500位志士，進行「遍地開花、挺進議會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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