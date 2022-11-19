私密片外流2天！吳佩芸吐心境「勇敢面對」：黑暗盡頭必是光芒

▲時代力量台中市議員候選人吳佩芸。（圖／翻攝吳佩芸FB、IG）

記者閔文昱／綜合報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸私密影片遭外流，18日上午親至台中地檢署按鈴提告。針對連日風波，她表示自己會堅定勇敢面對，並鼓勵有類似經歷女性不要害怕，也不要活在陰影自責，更不要傷害自己，「黑暗的盡頭必定是光芒。」

吳佩芸19日晚間在臉書發文表示，這2天不管是在市場、社區大樓、家戶巷口，都收到許多南屯朋友的打氣，為此她相當感激，強調目前一切已進入司法程序，自己也會堅定勇敢面對，「重整心情，繼續在改革路上前行。」

▲吳佩芸赴台中地檢署按鈴提告。（圖／記者白珈陽攝）

另外，吳佩芸透露，這幾天也收到一些女性網友來訊，表示也曾歷經類似的過程，因此她也想藉此和這些網友說，「不要害怕，也不要活在陰影自責，更不要傷害自己。就算外界有著陌生的攻擊與譏笑，妳一定要善待並愛著自己。對辛苦的自己，給一個溫暖的微笑，說聲未來都要好好的。」

吳佩芸說，選戰倒數7天，她深深相信，她們會抵達終點，「因為已經在風雨中努力了好久、好久，黑暗的盡頭必定是光芒。繼續努力。」

吳佩芸17日晚間發文表示，自己多年前的私密影片被公開在網路上，對此她當晚就已到警局報案，18日上午也在律師的陪同之下，赴台中地檢署按鈴提告。吳佩芸接受媒體訪問，親自還原影片內容，表示那是自己與當時的男友玩樂所拍攝的影片，「我不知道為什麼這些畫面卻被公開流傳」，因此決定勇敢站出來捍衛自己權益。

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