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新北攜手民間團體引進湛鬥機　4個月清除近5噸海漂垃圾

▲新北攜手民間團體引進湛鬥機 4個月清除近5噸海漂垃圾。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼新北市農業局長李玟體驗操作湛鬥機。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年新北市漁業處與在地居民合作成立志工隊淨港，也與環保局、瑞芳區漁會及在地里長多方合作，攜手民間團體「臺灣湛藍海洋聯盟」，引進海漂垃圾清潔船「湛鬥機」進駐鼻頭漁港，至今已清除近5噸海漂垃圾，19日今周刊及湛藍聯盟合作舉辦「2022年《還海行動1095》活動」，農業局長李玟出席參與湛鬥機展示成果，與民間單位持續共同推動淨港活動，優化漁港及海洋環境。

農業局長李玟表示，鼻頭漁港位於新北市瑞芳區的最東端，地處突岬方位使海水受潮汐流勢影響，海面形成一處俗稱「捲螺水」的大漩渦，受到季風作用影響，容易將海面四週的漂流物帶入漁港內，且因港型呈畚箕狀，流入港內的漂流物不易流出，因此，新北市漁業處長期投入經費積極維護漁港環境，並由瑞芳區漁會定期清理流入漁港內的海漂廢棄物及維持漁港清潔。

▲新北攜手民間團體引進湛鬥機 4個月清除近5噸海漂垃圾。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北攜手民間團體引進海漂垃圾清潔船「湛鬥機」進駐鼻頭漁港。

李玟說，但僅依靠人力清潔效果有限，如颱風湧入大量的海漂垃圾，若單純以人力清除，耗時甚鉅，小量的海漂垃圾雇人隨時清理則是耗費人力資源，因此今年更與民間團體「湛藍聯盟」合作，由新北市漁業處建置浮動碼頭工作平台，方便工作人員操作湛鬥機，並提供港區空間作為機具擺放及測試的基地，由瑞芳區漁會提供垃圾袋與垃圾清運，共同攜手改善漁港環境。

湛藍聯盟執行長陳思穎表示，「湛鬥機」為全台第一台由國人自行研發的港口清潔船，幾經改良後，今年6月推出長3.8公尺、寬1.8公尺的第二代「湛鬥機」，為搭載5G系統的遙控無人船。自7月進駐至10月底，湛鬥機已陸續清除4867.5公斤的海漂垃圾，充分節省人力資源。

▲新北攜手民間團體引進湛鬥機 4個月清除近5噸海漂垃圾。（圖／新北市漁業處提供）

▲颱風後湛鬥機收集海漂垃圾及浮石。

新北市漁業處表示，由於湛鬥機機動性高、垃圾清潔效率佳，此次進駐鼻頭漁港，除了避免海漂垃圾干擾船隻航行，還能減少人力打撈的作業風險，搭配今年即將新建置完成的攔木網，可有效改善海漂垃圾問題，進而優化漁港環境。

▲新北攜手民間團體引進湛鬥機 4個月清除近5噸海漂垃圾。（圖／新北市漁業處提供）

▲致力於海洋永續的臺灣湛藍海洋聯盟團隊。

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