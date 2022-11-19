▲▼新北三重國小百年校慶，副市長陳純敬肯定育才無數。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區三重國民小學今（19日）喜迎100歲生日，辦理「精彩一百，活力三重」百週年校慶系列活動，副市長陳純敬親自到場祝福，現場也邀請歷屆校友、社區民眾與全校親師生共襄盛舉，氣氛溫馨熱鬧。

陳純敬表示，三重國小擁有全市最為廣闊的生態園區，豐富的動植物生態環境是學校長期以來努力經營與規劃的成果，今年更獲得新北市低碳校園標章金熊獎的認證，未來學校將持續提供多元的生態、環境課程，讓學童從小愛惜自處的環境生態，落實生態永續發展。

▲新北市副市長陳純敬為三重國小校史室揭牌。

陳純敬指出，三重國小除了是環境生態優美的特色學校，辦學成果也相當豐碩。近三年來，市府補助約975萬元協助學校發展藝文教育，充實國樂及管弦樂器等設備，讓學生發展長才，在新北市學生音樂比賽團體直笛合奏、絲竹樂合奏等項目表現相當亮眼，未來更要代表新北市參加全國比賽，期許三重國小的學生能獲得佳績，為新北市爭光。

▲新北市三重區三重國民小學喜迎100歲生日。

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