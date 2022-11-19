新北單身聯誼最終場！淡水浪漫遊戲迸火花　11對配對成功

▲▼新北市民政局單身聯誼搭乘愛之船遊艇漫遊藍色公路。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局今（19日）在淡水文化園區及淡水藍色公路，舉辦今年最後一場單身聯誼活動，60名單身男女大玩影集「魷魚遊戲」中一、二、三木頭人、椪糖挑戰及彈珠遊戲，搭乘輕軌尋找幾米的裝置藝術，並登上愛之船遊艇漫遊藍色公路，最後共11對配對成功，讓今年的單身聯誼活動圓滿落幕。

民政局指出，新北單身聯誼活動透過多樣性主題的互動遊戲及浪漫交流時光，提供青年朋友認識及交往的平臺，今年前五場續創佳績，共296位參加，72對配對成功，配對率高達48.65%，單身男女們也因為緣份，在活動中找到友誼、愛情、歡笑與幸福。

▲新北市民政局今天在淡水文化園區及淡水藍色公路，舉辦今年最後一場單身聯誼。

民政局表示，本場活動復刻去年爆紅影集「魷魚遊戲」中的一、二、三木頭人及椪糖挑戰，單身男女們倆倆一組，在2人腳上繫上代表命運共同體的姻緣紅線，在音樂聲下2人3腳小心翼翼地前進，多對男女在這緊張又曖昧的氛圍下，激起愛戀的火花。

結合海陸小旅行，搭乘淡水輕軌，結合手機APP及現場場景與捷運小知識，尋找藏在各個站點的幾米裝置藝術，簡單的謎題腦力激盪，讓搭車過程增添許多趣味。隨後於漁人碼頭搭乘愛之船遊艇舉行自由派對，讓許多單身男女情定淡海終結單身。

▲60名單身男女大玩影集「魷魚遊戲」中一、二、三木頭人。

身為製程工程師的陳先生表示，因為個性內向加上對自己的外表沒有自信，之前參加過的聯誼雖然都有私下聊天的對象，但可惜最後都沒有成功，這次鼓起勇氣報名新北市的單身聯誼，希望自己腳踏實地以及菸酒不沾的暖男性格，能夠找到真心想走一輩子的對象。

在會計事務所工作、原為不婚主義者的張小姐表示，看著親戚從國中相戀而結婚生子最後還是離婚不歡而散，讓自己很排斥與異性交往。但最近看到可愛的小姪子逐漸改變不婚的想法，於是報名了這場聯誼活動，期許能遇到可以給予足夠安全感、相互體貼包容的另一半。

民政局長柯慶忠表示，現代男女工作生活忙碌，三不五時還得外派出差，難有機會認識異性交往，新北市特別扮月老，近4年累計辦理15場主題式單身聯誼活動，受惠單身男女996位，平均配對成功率36.5%，今年更高達近5成佳績。

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