台灣國際茶業博覽會今登場　新北農業局推4大特色茶品

▲▼2022年全國部分發酵茶製茶技術競賽，新北農友榮獲條型組亞軍及季軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣國際茶業博覽會今（18日）起，為期3天，在臺北南港展覽館開跑，新北市政府農業局設置新北好茶展，主打包種茶、三峽碧螺春及蜜香紅茶及石門鐵觀音等4大特色茶品。現場也頒發「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」獎項，新北青農囊括半數獎項。

台灣國際茶業博覽會今日頒發「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」獎項，坪林區翁依萍獲得條形包種茶組亞軍，淡水區王茂林及新店區周永淯獲得季軍，新北市農業局代理主任秘書陳品憲在場與選手分享獲獎喜悅。農業局輔導各茶區特色茶發展，本次新北好茶展邀集坪林、三峽及石門3大茶區，共10攤茶農展示新北特色茶品，像是坪林東成茶葉企業有限公司「一茶沏禮盒」今年從全台17家參賽商品中脫穎而出，獲得「2022十大飲享禮獎」。

▲谷芳茶園積極與民眾分享茶園理念。

另外，展區也販售「2022新北嚴選美味好禮」，如石門「一良茶屋」韻焙茶禮及「新北市農會文山茶推廣中心」朕藏茶禮盒，韻焙茶禮內容含鐵觀音及紅茶，鐵觀音採用市場少見的龍眼木炭烘焙，焙製過後濃韻且渾厚，茶香回甘且耐泡風味佳，朕藏禮盒是以包種茶、蜜香紅茶及碧螺春等系列任意組合搭配，外觀有帝王般私藏珍品設計，充分展現東方文化特質，絕不能錯過的驚奇饗宴。

農業局表示，現場邀集到5星級製茶廠坪林區鬍鬚茶園及三峽區正全製茶工廠、4星級製茶廠三峽天芳製茶廠，民眾可到現場親訪星級茶師製茶秘辛，此外，有機茶農也到場擺攤，「慈心淨源茶」推出購買有機茶指定商品現享折扣，石門區「香氛莊園」推出新品阿里磅特級紅茶，具有淡雅果香以及花香，適合喜愛喝半發酵茶的朋友。

▲坪林東成茶葉企業有限公司「一茶沏禮盒」榮獲2022十大飲享禮獎。

農業局說，現場也有薰花烏龍茶、傳統碳焙烏龍茶及阿里磅紅玉紅茶等風味茶供選購，凡購買新品滿額千元送阿里磅特級紅茶三角立體茶包1瓶或傳統碳焙烏龍茶1包，價值200元，值得一提的是，「香氛莊園」與三峽區「谷芳有機茶園」皆獲得國際清真驗證，滿足穆斯林飲食需求，展區豐富且多元，多款私房伴手禮。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，展現青農活力與創新，獲得各項獎項值得肯定，讓新北好茶品牌提升新價值，邀請民眾周末至南港展覽館，品嚐「新北好茶」獨特滋味，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

▲新北市農會文山茶推廣中心推出朕藏茶禮盒。

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