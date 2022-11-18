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假單身激戰女網友！人夫嗨喊：拿錢就要吃我的肉　妻崩潰提告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲新北一人夫玩交友軟體偷吃小三，還要小三「拿我的錢就要吃我的肉」，讓妻子發現怒對小三提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一人夫玩交友軟體「pairs派愛族」，假裝單身認識女網友並進而交往，還拿錢給小三做牙齒美白，要她「拿我的錢就要吃我的肉」，小三也爽快回「No problem！」，人夫又與小三有「X妹妹X到底喔」等鹹濕對話，被妻子發現2人姦情後，怒對小三提告。全案審理時，小三雖辯稱以為人夫已離婚，但法官認為小三知道人夫已婚後，收到他的離婚協議書，卻未細查人夫是否真的有到戶政機關辦離，也有過失，判她應賠2萬，全案還可上訴。

正宮指控，她從2020年就發現丈夫和小三走得很近，小三還傳臉書私訊給她，主動表示她因人夫謊稱已離婚，所以與他交往，人夫曾帶小孩出來與她約會，2人還一起在板橋同居3個月，因後來懷疑人夫非單身，所以想和正宮確認實情。

正宮表示，她得知丈夫偷吃後，與他攤牌講開，也決定原諒2人，並於2020年11月25日傳訊給小三表示願既往不咎，想不到小三到現在1年多來仍繼續和丈夫來往，破壞她的婚姻幸福，她只好提告向小三求償30萬元。

法官查閱人夫和小三的對話，人夫問「幫妳用美白牙齒妳要吃什麼？」、「妳拿了我的錢就要吃我的」、小三回「OK！No problem No problem！」，人夫又強調「那你只能吃我的不能吃別人的」、「我的肉」，小三也爽快答應「OK！成交」。另又有小三問人夫問題，人夫回說「可以答應我X到底嗎就跟你說」，小三回「好啦你快一點」，人夫又再強調「X妹妹X到底喔」、小三回「好可以」，法官認為2人對話已超過一般朋友交往關係，侵害正宮配偶權。

法官指出，小三雖抗辯人夫曾於去年8月傳離婚協議書給她，想與她重新開始，但小三知道人夫已婚後，應能閱讀協議書第4條明載「協議離婚，必須雙方同時到戶政機關登記，以登記日期為生效日期…」，卻未進一步確認人夫是否離婚，也有過失，審酌她年薪2萬多元，判她應賠償正宮精神撫慰金2萬元，全案還可上訴。

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