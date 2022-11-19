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「環境知識競賽」成最潮親子活動　台南母子檔包辦社會組前兩名

▲▼「環境知識競賽」成最潮親子活動，其中台南母子檔包辦社會組前兩名。（圖／環保署提供）

▲「環境知識競賽」成最潮親子活動，今年高達19組家庭成員一同進入決賽挑戰，創歷年新高。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

「111年環境知識競賽」全國總決賽今（19日）在台大登場，決賽共分為四組，高達19組家庭成員一同進入決賽挑戰，創歷年新高，而社會組冠亞軍洪燕卿與吳睿哲是母子檔，由於平時小孩會分享在校學到環境教育知識，因此獲得環保知識，進而陪小孩參賽，兩人也開心表示，沒想到參加比賽除了長知識、增進親子關係，還獲得如此亮眼成績。

由環保署與教育部合辦的「111年環境知識競賽」，今年邁入第11年，每年連同陪同人員近千人參與，今天全國總決賽，分成國小組、國中組、高中（職）組及社會組等4組競賽，命題範疇主要是全民綠生活政策及「用在地」、「惜資源」、「護環境」等環境友善行動。

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環保署副署長沈志修指出，辦理環境知識競賽目的，是希望透過多元且有趣的方式來推動環境教育，讓大家透過準備競賽的過程獲得環保知識，今年高達19組家庭成員一同進入決賽挑戰，創下歷年新高，顯示環境教育風潮已由校園帶至家庭，希望所有參賽選手將環保知識化作力量，把這些正確的環保知識帶給同學、朋友及家人，並將知識化為行動，從食、衣、住、行、育、樂、購等生活面向落實「綠生活」。

▲▼「環境知識競賽」成最潮親子活動，其中台南母子檔包辦社會組前兩名。（圖／環保署提供）

▲來自台南的母子檔，包辦「環境知識競賽」社會組前兩名。（圖／環保署提供）

今天下午決賽結果出爐，來自台南市社會組第一名的洪燕卿，和社會組第二名的吳睿哲同學是母子檔，因平時小孩會彼此分享在學校環境教育課程學到的知識，家長在耳濡目染下，也獲得許多環境保護知識，陪小孩一同探索、學習與參賽，兩人一致表示，沒想到環境教育與日常生活如此習習相關，參加比賽除了長知識、增進親子關係外，非常開心能獲得如此亮眼成績。

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