獨／高教深耕二期本月底核定　總經費近千億「新增資安7.5億元」

▲高教深耕第二期計畫預估行政院在本月底核定，總經費近千億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學主要經費來源之一的高教深耕第二期計畫將在明年上路，教育部高教司長朱俊彰今（19日）表示，高教深耕二期預計11月底行政院就會核定，第二期總經費為970億元，比第一期的838億元增加132億元，並新增「資安與國際化行政資源」專章，希望藉由資源投入，就算面對少子化衝擊，也能讓大學在教學研究或者競逐國際優秀人才上有所突破，讓大學發展各自特色。

為協助大學建立自我定位及發展特色，教育部從92年起陸續推動多項競爭型經費計畫，全面提升大學品質，協助大學發展特色。高教深耕計畫為國內最大一筆競爭型補助計畫，也是大學經費的主要來源，第一期從107年到111年，總經費為838億元，而面對第一期將在今年結束，在少子化衝擊下，各大學相當關心第二期相關經費。

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教育部目前已經規畫高教深耕第二期從112年到116年，原訂經費為990億元，朱俊彰出席今天的大學社會責任實踐博覽會活動，會後接受《ETtoday新聞雲》詢問時指出，高教深耕二期計畫預計最快11月底行政院就會核定，第二期總經費為970億元，比第一期的838億元增加132億元，有數字差距因為當時的經費還在核定中。

朱俊彰進一步說明，在十月底時，已經請大學著手準備申請二期深耕計畫的架構與發展，請大學先進行內部討論，等行政院核定，各大學可透過校內程序後再提報計畫到教育部，希望教育部在明年3到4月間核定計畫，讓大學可以延續高教深耕計畫。

不過，朱俊彰也強調，在核定二期深耕計畫之前，也先撥補一定款項，提供大學維持校內的USR或第一期高教深耕的運作，不會讓學校相關運作產生斷層。

朱俊彰指出，二期高教深耕計畫強調以學生為核心，也會補助一些學校打國際盃，未來5年又新增近132億元經費，希望藉由資源投入，讓大學在教學研究或者競逐國際優秀人才上有所突破，或者如同今天USR（大學社會責任），讓大學與地方結合，做好社會責任，或者照顧弱勢學生。

此外，朱俊彰也表示，高教深耕計畫第二期新增資安與際化行政資源專章，其中資安專章部分，資安是基本門檻或標準配備，目前國內對於各大學資安要求，其實是已經很明確，但教育部每一年仍提供1.5億元、5年共7.5億元經費，希望透過獎勵方式，引導並協助大學持續強化校園資安的管理機制，但要達到一定資安基本門檻與要求才能獲得經費補助。

面對少子化衝擊，朱俊彰認為，這是危機、也是轉機，教育部透過二期深耕計畫，讓大學在這個時間好好處理，並在未來發展學校特色，創造未來在國際上延攬外生更好的環境，競逐國際優秀人才，這是在未來高教深耕五年，非常重要的方向。