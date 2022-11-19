台南中西區北區市議員政見發表　蔡宗豪：台南多項表現六都之末

▲台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，指出台南老人健保、公托數、人均殺人案、捷運建設等都是六都最末。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員第八選區（中西區、北區）公辦電視政見發表會19日下午登場，台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，抽到籤王首位發表政見，指出台南老人健保、公托數、人均殺人案、捷運建設等都是六都最末。

蔡宗豪會中表示，目前直轄市六都當中，只剩下台南的長輩還在繳健保費，將爭取65歲以上長者健保費全額補助，他也指出台南公托只有12家，也是六都之末，與第一名新北市近120家相差懸殊。

蔡宗豪說，過去3年台南的人均故意殺人案也是六都最高，之前台南發生的殺警案痛失2名員警，還有近期民進黨籍市議員服務處及市長黃偉哲競選總幹事郭再欽公司遭開88槍，後者到目前尚未將兇嫌緝捕到案，台南治安問題，已帶給全體市民生命財產安全，很大的隱憂與威脅。

此外，目前其他五都都有捷運，台南市是六都中唯一沒有捷運的城市，甚至第1條捷運預計2032年才開通，還需要10年，發展比其他直轄市慢了10多年。

蔡宗豪政見發表會提出老人健保免費、普設公托、提高生育補助、國中小營養午餐免費，強化治安補足警力、促設青年局等共12項政見，從幼到老、各項民生都照顧到，蔡宗豪說，台南人稅金沒有不同，很多福利卻在六都最後，希望台南人這次選舉一定要站出來，徹底改變翻轉台南，還給台南人該有的福利與建設。