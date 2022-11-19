桶箍耀論壇　締造大台南斜槓人才之榮耀

▲大台南總工會19上午在關子嶺統茂溫泉會館國際會議廳辦理「大台南斜槓！-桶箍 (tháng-khoo)之耀」勞工議題論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南總工會19上午辦理「大台南斜槓！-桶箍 (tháng-khoo)之耀」勞工議題論壇，勞動部勞動力發展署副組長黃俐文進行「TTQS訓練品質系統價值及用品質搭橋牽起好伙伴」專題演講外，並由7位大台南好伙伴，分享透過大台南總工會推動人才公益的溫暖與愛，共同成就台南這座偉大的城市！

大台南總工會初試啼聲首次辦理論壇，勞工局局長王鑫基、勞動部勞動力發展署副組長黃俐文、各基層工會幹部及產官學界代表近百名參與座談。

大台南總工會理事長鄭山林表示，大台南總工會走過75個年頭，會務及會員人數仍持續蓬勃發展，成功關鍵是以「人才培育」及「人才公益」的「大桶箍」策略，不僅成功轉型為斜槓工會領頭羊，更以「大手牽小手」有策略的透過培訓及弱勢公益等手法引導基層工會或個人斜槓轉型，成為「斜槓工會」或「斜槓職人」，展現多元價值。

今日論壇上半場安排勞動部勞動力發展署副組長黃俐文談TTQS訓練品質系統的價值，並透過辦訓品質的建立，提升各工會的多元價值。第二階段談「大台南斜槓！-桶箍 (tháng-khoo)之耀」，由中華商管科技學會產業服務長李怡慧博士擔任引言人，李博士首先肯定大台南總工會舉辦此次論壇的目的與用心，並向與會者闡述桶箍的價值及斜槓總的意涵，桶箍主要是「集結、整合」的意思，由大台南總工會有策略的透過學習到貢獻的迴圈，將各基層工會/協會集結翻轉為斜槓工會、斜槓職人，並透由今日論壇7位由大台南總工會培訓成效優異的傑出好伙伴分享，具體展現大台南總工會以「人才培育」與「人才公益」的「大桶箍」策略執行的豐富成果。

7位分享者暢談如何透過大台南總工會人才培育與人才公益的「大桶箍」策略，個人從學習成長提升職能，進而學以致用承擔「小桶箍」角色，擴散職能貢獻社會，最後體驗利他是最大的自利，實踐斜槓創價的豐富人生。分享者及分享主題分別是：李文金「精彩的人生下半場」、曹仁豪的「職人斜槓五四三」、蘇振昌的「充實自己也幫助別人」、陳昱馨的「疫情的蛻變人生的翻轉」、鄭玉娟的「技藝傳承公益向善」、謝惠娟的「快樂當自己的貴人」及林伶禪的「工會的拓展與e世代相結合」。



大台南網路購物服務人員職業工會林伶禪理事長開心分享，工會不再只是辦勞健保工會，工會成立了【勞工福利ez購撮合平台】，並與今日運動場所服務職業工會及文化創意美學職業工會分享的理事長異業結盟。她迫不及待說這段翻轉的歷程，受到局長王鑫基不 論壇尾聲由台南市勞工局長王鑫基與大台南總工會理事長鄭山林主持綜合座談，今日與會者對於勞工局長王鑫基擘劃的勞政方向及大台南總工會為台南市培育的斜槓人才成果給予高度肯定，勞工局長王鑫基也再度強調「做對的事情人生很精彩」；「把事情做對，人生很快樂」，對的事要堅持才能成功，理事長鄭山林也代表大台南總工會力挺王局長的勞政理念，並以一級棒的「斜槓大台南」期許，永續成為勞工局推動勞工業務的好伙伴，共同為台南市培育更多人才，並集結公益人才，落實照顧弱勢勞工，締造大台南斜槓人才之榮耀！