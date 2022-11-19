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USR實踐博覽會登場　教長期許：大學落實社會使命

▲教育部長潘文忠在大學社會責任實踐博覽會活動致詞。（影／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2022大學社會責任實踐博覽會（2022 USR EXPO）今（19日）在松山文創園區開展，透過展覽攤位、攝影展及微電影展等靜態展示及多項動態活動，分享大學師生近5年執行USR計畫的豐碩成果，教育部長潘文忠指出，USR讓大學師生跨出校園、走進社區，甚至邁向國際化，讓外界看見大學的能量，期許大學運用智慧科技或創新方法，找到解決社會問題新途徑，落實大學的社會使命。

2022大學社會責任實踐博覽會（2022 USR EXPO）本週末在松山文創園區登場，今上午由教育部長潘文忠、立委吳思瑤等人主持開幕儀式，今年博覽會以「大學築光‧智匯永續」為主題，共規劃6個展區，以虛實整合方式開展，集結各大學的執行成果，以及國內外學者、社群團體的實踐理念與經驗，分享近5年執行USR計畫的豐碩成果。

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潘文忠在致詞時提及，USR推動是各大學校院在過去長期推動高教過程，一個非常重要的里程碑，過去大學在教學及學術研究上扮演重要關鍵角色，也包含服務角色，而USR讓大學師生跨出校園、走進社區，甚至邁向國際化，讓外界看見大學能量，也要感謝各大學校長，讓學生在關鍵的高教階段，在老師帶領下接觸到生長土地，透過共同參與，更熟悉、認同這塊土地，也更有感情，相信會是國家最好的傳承者。

▲▼教育部長潘文忠（右三）、立委吳思瑤（左三）、高教司長朱俊彰（右一）等人，出席今天的大學社會責任實踐博覽會活動。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠（右三）、立委吳思瑤（左三）、高教司長朱俊彰（右一）等人，出席今天的大學社會責任實踐博覽會活動。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學展示USR實踐成果。（圖／記者許敏溶攝）

▲松山文創園區現場展示大學的USR實踐成果。（圖／記者許敏溶攝）

USR自107年推動至今，潘文忠表示，已在全國將近300個場域進行合作與實踐，累積豐碩成果，積極發揮社會影響力，帶動民間企業響應，希望透過博覽會精彩內容，讓社會各界及國際看見台灣各大學促動社會創新能量，也期許大學師生持續探討在這片土地上所遭遇的真實問題，提出解決方案並付諸行動，運用智慧科技或創新方法，找到解決社會問題新途徑，落實大學的社會使命。

教育部指出，這次博覽會共規劃6個展區，活動多元豐富，除邀請日本及以色列推動USR工作具卓越成效的學者，針對實踐經驗及發展模式等分享國際觀點，今天也邀請到「人生百味」共同創辦人巫彥德及「玖樓」資深專案經理楊柏賢，與大家分享其自身社會實踐的歷程。明天則邀請數位創新實踐家「台灣數位外交協會」理事長郭家佑及「若水國際」影響力發展經理潘昱豪，共同探討數位轉型如何協助實踐社會永續。

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