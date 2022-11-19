假帥哥玩「狼人殺」誘8歲姊妹花拍裸照　遭警偵訊...隔天又犯案

▲男子在遊戲上認識國小姊妹花，誘拐她們拍攝裸照得逞。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫xframe）



記者黃資真／台南報導

台南一名陳姓男子玩網路遊戲「狼人殺」時認識1對國小雙胞胎姊妹，卻假冒年輕帥哥引誘2人自拍裸照「寶貝，你腿可以打開一點點嗎我想看看內褲」、「你妹妹是穿裙子嗎」。二審認定陳雖認罪並答應和解賠償，卻以還在籌錢當藉口拖延，因此維持原判，判處有期徒刑3年6月。

判決指出，陳男去年5、6月間，透過「狼人殺」尋找用戶大頭貼為兒童的玩家，鎖定1對年僅8歲雙胞胎後，用臉書搭訕成功，先傳送「你妹喜歡我嗎」、「你妹妹會讓我摸嗎」、「我會負責任」、「你還喜歡我嗎」，利用2人對於異性感情關係好奇、懵懂心理，降低他們戒心。

見她們被自己迷的團團轉，陳接著傳送「你裙子拉起來嗎」、「寶貝，你腿可以打開一點點嗎我想看看內褲」、「你坐著拍內褲」、「你妹妹是穿裙子嗎」、「你可以去拍她內褲嗎」、「你走到妹妹面前拍一下就好」等，順利得手姊姊與妹妹的裸照2張。陳甚至變本加厲，「你可以叫妹妹用筆插進去嗎」，直到母親發覺有異，事情才曝光。

一審時，陳被依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，判處3年6月。陳不服上訴，強調自己誠心認錯，且願意給付和解金，目前確實有在籌錢，請求減輕其刑。

台南高分院認為，陳男利用女童的性自主決定權誘拍裸照，已嚴重影響其身心健全之發展，造成2人於成長過程蒙受難以磨滅之心靈創傷與陰影，沒有改判的理由。不僅如此，陳男還在去年做完此案的警訊筆錄隔天，仍3度以相同手法誘使另案被害人拍攝裸照得逞，遭法院判刑4年8月，顯見其惡性重大。

另外，陳男未依調解約定內容，於預定日期前先付25萬元，取得原諒後，卻又表示經濟狀況有困難，推拖應履行之責任，顯然是為了作為減刑手段才答應，因此維持原判。全案仍可上訴。