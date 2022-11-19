　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假帥哥玩「狼人殺」誘8歲姊妹花拍裸照　遭警偵訊...隔天又犯案

▲▼女童,遊戲,手機,電玩。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲男子在遊戲上認識國小姊妹花，誘拐她們拍攝裸照得逞。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫xframe）

記者黃資真／台南報導

台南一名陳姓男子玩網路遊戲「狼人殺」時認識1對國小雙胞胎姊妹，卻假冒年輕帥哥引誘2人自拍裸照「寶貝，你腿可以打開一點點嗎我想看看內褲」、「你妹妹是穿裙子嗎」。二審認定陳雖認罪並答應和解賠償，卻以還在籌錢當藉口拖延，因此維持原判，判處有期徒刑3年6月。

判決指出，陳男去年5、6月間，透過「狼人殺」尋找用戶大頭貼為兒童的玩家，鎖定1對年僅8歲雙胞胎後，用臉書搭訕成功，先傳送「你妹喜歡我嗎」、「你妹妹會讓我摸嗎」、「我會負責任」、「你還喜歡我嗎」，利用2人對於異性感情關係好奇、懵懂心理，降低他們戒心。

見她們被自己迷的團團轉，陳接著傳送「你裙子拉起來嗎」、「寶貝，你腿可以打開一點點嗎我想看看內褲」、「你坐著拍內褲」、「你妹妹是穿裙子嗎」、「你可以去拍她內褲嗎」、「你走到妹妹面前拍一下就好」等，順利得手姊姊與妹妹的裸照2張。陳甚至變本加厲，「你可以叫妹妹用筆插進去嗎」，直到母親發覺有異，事情才曝光。

一審時，陳被依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，判處3年6月。陳不服上訴，強調自己誠心認錯，且願意給付和解金，目前確實有在籌錢，請求減輕其刑。

台南高分院認為，陳男利用女童的性自主決定權誘拍裸照，已嚴重影響其身心健全之發展，造成2人於成長過程蒙受難以磨滅之心靈創傷與陰影，沒有改判的理由。不僅如此，陳男還在去年做完此案的警訊筆錄隔天，仍3度以相同手法誘使另案被害人拍攝裸照得逞，遭法院判刑4年8月，顯見其惡性重大。

另外，陳男未依調解約定內容，於預定日期前先付25萬元，取得原諒後，卻又表示經濟狀況有困難，推拖應履行之責任，顯然是為了作為減刑手段才答應，因此維持原判。全案仍可上訴。

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
魔獸首秀將登場！　2隊出賽名單公佈
討債不成！　百公斤女「一屁股壓死」被害人
郭富城妻女遭偷拍！　餐廳爆衝突畫面曝
黃荷娜後悔吸毒了！　掉髮、皮膚都爛掉
時速46km卻被開單！　男星爆氣：陷人違規
快訊／NBA王牌球星痛苦倒地！　2人攙扶退場
獨／小郵差「花200元」告贏中華郵政！　上萬員工可討退休金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商買早餐遇鹹豬手摸屁股！　「不是第一次」妙齡女怒報警揪狼

警專校長鍾國文曾赴「88會館」　警專聲明稿曝：不認識幕後老闆

「歪一下」3台本田重機骨牌倒...新手嚇傻　淌血畫面曝光！

討債不成！女一屁股壓死被害人　破百體重成兇器...坐斷肋骨奪命

盲男性騷擾女站務員！電梯內突勾脖「臉埋她肩頸」　挨告慘了

不爽鄰居機車擋出路！他深夜放A片淫聲反擊　還用球棒、啞鈴搥牆

獨／谷關登山內急…上廁所失足摔落30m　男困山谷度驚險一夜

妙齡女刮痧突聞「嘉明的味道」　色按摩師瞎扯：夢遺沒換內褲沾到

假帥哥玩「狼人殺」誘8歲姊妹花拍裸照　遭警偵訊...隔天又犯案

新竹市傳首宗現金買票！　1票1000元幫市議員候選人賄選...

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

超商買早餐遇鹹豬手摸屁股！　「不是第一次」妙齡女怒報警揪狼

警專校長鍾國文曾赴「88會館」　警專聲明稿曝：不認識幕後老闆

「歪一下」3台本田重機骨牌倒...新手嚇傻　淌血畫面曝光！

討債不成！女一屁股壓死被害人　破百體重成兇器...坐斷肋骨奪命

盲男性騷擾女站務員！電梯內突勾脖「臉埋她肩頸」　挨告慘了

不爽鄰居機車擋出路！他深夜放A片淫聲反擊　還用球棒、啞鈴搥牆

獨／谷關登山內急…上廁所失足摔落30m　男困山谷度驚險一夜

妙齡女刮痧突聞「嘉明的味道」　色按摩師瞎扯：夢遺沒換內褲沾到

假帥哥玩「狼人殺」誘8歲姊妹花拍裸照　遭警偵訊...隔天又犯案

新竹市傳首宗現金買票！　1票1000元幫市議員候選人賄選...

盼合作星宇航空！戴光宗激推「極光哈密瓜」：讓太保農產飛向世界

超商買早餐遇鹹豬手摸屁股！　「不是第一次」妙齡女怒報警揪狼

當兵去！候選人選前7天教召今成功嶺報到　PTT推爆「Respect！」

因應防疫定點飲食！東大門星空夜市、星空共食年底亮相

中信盃黑豹旗／豪華球經團出動　新竹光復連3年對木棒打滿7局

花蓮吉安幸福巴士啟程！彈性預約接駁　試營運期間收費1元

來台打球恐無望？湯瑪斯加入職籃轉播組

USR實踐博覽會登場　教長期許：大學落實社會使命

警專校長鍾國文曾赴「88會館」　警專聲明稿曝：不認識幕後老闆

經典賽大名單的40歲選手　「是我嗎？」林智勝準備好了！

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

社會熱門新聞

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

女客武陵農場倒地！無呼吸心跳送醫不治

男童考98分喊「死定了」　屁股慘被虎爸打腫

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

惡狼拐3蘿莉拍裸照　威脅「給同學看2片大鮑魚」

酒醉女遭硬上　見他有老母要養...幫求情

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

誤闖雪山挨罰！退休法官提告二審卻翻盤輸了

阿兵哥自製確診證明　技術太差被抓包

單親媽遭詐團虐死　轉告這句話令人鼻酸

女駕駛「超扯鬼切」！擊落騎士撞飛路人

議員服務處主任涉賄選　羈押禁見

不爽男童不讓坐　他抓頭撞牆畫面曝

更多熱門

相關新聞

王正坤醫師當選台南地區傑出CEO

王正坤醫師當選台南地區傑出CEO

台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO，19日在成功大學管理學院舉行頒獎典禮中受獎。

台南三井OUTLET加碼投資

台南三井OUTLET加碼投資

男童考98分喊「死定了」　屁股慘被虎爸打腫

男童考98分喊「死定了」　屁股慘被虎爸打腫

台南88槍擊案嫌再度駁回聲押

台南88槍擊案嫌再度駁回聲押

黃麗如獲第11屆女性創業菁英獎

黃麗如獲第11屆女性創業菁英獎

關鍵字：

台南裸照女童狼人殺

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

謝忻宜蘭露營緊靠《全明星3》男星全被拍！

男為母豬接生　結果自己死了

霍華德首秀前和毛加恩同框引熱議

女友當街踹男友下體！過來人超認同

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

網美「一字馬秀鮑」淫片外流！　她2度聲明認了

開保時捷上高速公路　失控撞護欄「駕駛斷頭」

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面