「挺１８！青年挺青年」造勢晚會　賴惠員現身力挺王宣貿

▲台南市第一選區候選人王宣貿18日在白河區舉行「挺18！青年挺青年」造勢晚會，民進黨立委賴惠員現身晚會現場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰最後階段，台南市第一選區候選人王宣貿18日在白河舉行「挺18！青年挺青年」造勢晚會，立委賴惠員現身晚會力挺，她大聲呼籲選民全力支持民進黨提名唯一的新人王宣貿，賴惠員三度帶著王宣貿九十度鞠躬20秒，拜託鄉親們給新人王宣貿機會，深深感動現場選民，王宣貿呼籲選民不要分票集中選票栽培新人。

賴惠員說，她第一次參選市議員剛好抽中「8」號，這次王宣貿參選，剛好抽中「8」號，真的十分巧合，希望她過去「8」號的好運能幫王宣貿加持一下，那時她是第一次參選，那時選區較小，大新營選區不包括白河區，但仍有很多白河的鄉親幫她拉新營的選票，讓她相當感動，其實她的外公就住在白河區崎內里，小時候她就搭嘉義客運到崎內找外公，她對白河一直有很深的感情。

賴惠員說，王宣貿曾多次找她站台，但她要輔選多位候選人，一直沒機會出席，不過當王宣貿一提到要赴白河區舉行造勢晚會，她一口就答應，她本身是白河外孫，無論如何都要趕回來白河助選，幫忙王宣貿這位民進黨唯一提名的新人，若王宣貿能順利當選，他將是唯一1個有2位立委撐腰的議員，包括蔡易餘和賴惠員2位立委，有任何中央服務案件，王宣貿絕對是地方最有能力解決鄉親困難的議員。

王宣貿感性向台下選民喊話，他希望選民能集中選票，搶救他這個在當選邊緣的新人，只要王宣貿能上，民進黨就能4席全上，而他沒有組織票，沒有資源，稍有差池即可能落選，造成遺憾，如果鄉親願意給新人一個機會，拜託不要分票，能夠集中資源和選票栽培王宣貿。