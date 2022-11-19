▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／陳時中競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期有媒體報導「陳時中選前急售高雄豪宅、轉手獲利」，藍營也追打相關炒房議題，對此，民進黨立委林楚茵19日表示，陳時中持有房屋近10年，貸款買屋更是為退休自住，並非短期購入又賣出的短期套利者，陳也沒有從事影響不動產交易價格或秩序的操縱行為，絕對沒有炒賣房屋。

林楚茵指出，陳時中持有該房屋近十年，當初貸款買屋是為了退休後自住，並非為了投資而買入，房屋買賣有其市場機制，絕非有賺錢就是炒房，必須要就法論法。

對於炒房定義，林楚茵解釋，政府有針對個人房地短期交易所得課重稅，就是為限制短期投資客，陳時中持有近十年屬於長期持有，並非短期購入又賣出的短期套利者，陳也沒有從事影響不動產交易價格或秩序的操縱行為，絕對沒有炒賣房屋。

林楚茵表示，自己也是媒體人出身，深知在選戰中不專業的報導，新聞就會變成「選戰打手」，刻意把「沒有問題」的房產拿出來討論，就像蔣萬安陣營把一張公開場合的偷拍照片抹黃一樣惡劣。

林楚茵指出，媒體絕對應該質疑候選人，但質疑陳時中房產的同時，也請用同樣標準檢視其他候選人，例如媒體就曾報導，蔣萬安的姐姐出售大安區豪宅獲利翻倍，賺進九千萬，這算不算「炒房」？